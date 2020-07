Buchen. (mb) Mit einem Gottesdienst in kleinem Kreis hat die Christusgemeinde in Buchen am Samstagnachmittag Abschied von ihrer Pfarrerin Irmtraud Fischer genommen. Wenn es die Corona-Verordnungen wieder zulassen, will die Gemeinde zu einem großen Fest zu Ehren ihrer langjährigen Pfarrerin einladen. Die Pfarrerin, die bei Einweihungsfeiern häufig mit den Anwesenden einen Kanon anzustimmen pflegte, musste bei ihrer Verabschiedung ganz ohne Gesang auskommen. Nur eine Solistin sorgte gemeinsam mit einem Organisten für einen ansprechenden musikalischen Rahmen. Nach der Feier sang im Freien der Kirchenchor zwei Lieder für die Pfarrerin.

Irmtraud Fischer forderte die Gäste dazu auf, "innerlich" mitzusingen. Sie hatte für ihren Abschied eine Wolke und eine Sonne als Symbole gewählt. Die Sonne symbolisiere ihre Freude auf den Ruhestand, die Wolke das Abschiednehmen nach fast 40 Dienstjahren, davon rund 18 in Buchen. Düstere und mit Regentropfen gefüllte Wolken interpretierte sie als Herausforderungen, die auf bessere Zeiten hoffen ließen.

"Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg." Dieser Psalm begleitet Fischer seit ihrer Konfirmation. "Gott sorgt dafür, dass wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind", stellte sie fest. Auch die Jahreslosung aus dem Markusevangelium 9,24 zitierte die Pfarrerin: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" Wie ein Musikinstrument, so müsse man auch üben, Gottes Wort zu leben. Und dies gehe am besten in Gemeinschaft. "Ich habe meinen Dienst als Pfarrerin von Herzen gern gemacht", sagte Fischer. "Gott hat mich und andere mit mir wachsen lassen." Sie dankte allen für die Gemeinschaft und ihre Unterstützung und beendete ihre Predigt mit Segenswünschen: "Unser gemeinsames Licht ist Christus!"

Dekan Rüdiger Krauth kam die Aufgabe zu, die scheidende Pfarrerin zu entpflichten. Doch bevor er das tat, lobte er ihre Herzlichkeit. "Sie sind eine Pfarrerin, die immer mit dem Herzen dabei ist", stellte er fest. Sie habe sich außer in ihrer Gemeinde im Religionsunterricht und viele Jahre als stellvertretende Dekanin im Kirchenbezirk eingesetzt. "Du bist eine ungemein fleißige, einfühlsame, stets gut vorbereitete und umsichtige Pfarrerin", lobte er sie. Durch ihren Fleiß sei Irmtraud Fischer jedoch auch an ihre gesundheitlichen Grenzen gestoßen. "Dein Körper hat dich gebremst", sagte Krauth. Anschließend verlas er die Entpflichtungsurkunde, bevor er die ehemalige Pfarrerin segnete.

"Du kannst guten Gewissens in den Ruhestand gehen", sagte Christian Philipp, der für den Kirchengemeinderat das Wort ergriff. Er berichtete von den Planungen zur Verabschiedung der Pfarrerin, die wegen der Corona-Krise hinfällig wurden. "Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mache einen Plan", scherzte er. Er versprach, das Fest im größeren Rahmen nachzuholen, sobald dies wieder möglich sei. Er dankte der langjährigen Pfarrerin und wünschte ihr im Namen der Gemeinde alles Gute. Als Geschenk überreichte er ihr ein Gemälde von der Christus-Kirche, das Rolf Herbst gemalt hatte. Mit einem solistisch vorgetragenen "Irischen Segenswunsch" endete die kurze, warmherzige Verabschiedungsfeier.