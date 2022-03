Buchen. (rüb) "War die Demonstration in dieser Lautstärke genehmigt?" Diese und weitere Fragen zu der lautstarken Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen am vergangenen Mittwoch in Buchen stellte Stadtrat Johannes Volk an die Verwaltung. Die Demonstration sei vom Landratsamt genehmigt worden, antworteten Bürgermeister Roland Burger und Fachbereichsleiterin Simone Schölch. Auch Trommeln seien dabei erlaubt gewesen, allerdings ohne dass es zu Lärmbelästigungen der Anwohner komme. "Dass eine komplette Trommlergruppe kommt und auch eine Lautsprecheranlage mitgeführt wird, war so nicht zu erwarten", sagte Burger. Zudem sei es äußerst unglücklich gewesen, dass das zur gleichen Zeit in der Stadtkirche stattfindende Friedensgebet durch den Lärm gestört wurde. Sollte wieder eine Demonstration angemeldet werden, werde die Stadt genau hinschauen: "So etwas möchten wir hier nicht mehr haben!"

Update: Dienstag, 29. März 2022, 17.44 Uhr

150 Menschen zogen durch die Stadt

Buchen. (rüb) Nicht wie sonst üblich am Montag, sondern am Mittwoch zogen Demonstranten durch die Buchener Innenstadt. Laut Polizei demonstrierten zwischen 19.30 bis 20.30 Uhr etwa 150 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und machten ihrem Unmut teilweise auch lautstark – mit Musik, Pfeifen und Trommeln – Luft. Zudem sei auch die Ukraine-Politik der Bundesregierung kritisiert worden, teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn auf RNZ-Nachfrage mit. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben. In den sozialen Netzwerken gab es allerdings Beschwerden über die Lautstärke.

Update: Freitag, 25. März 2022