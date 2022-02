Buchen. (rüb) Die Spuren seines Wirkens sind nicht zu übersehen: Der Biber hat am und rund um den Hollersee die Landschaft komplett umgebaut und sogar einen zweiten See entstehen lassen. Doch er selbst ist äußerst kamerascheu: In natura haben den kleinen Nager bislang nur wenige Menschen gesehen. Doch jetzt wissen wir wenigstens, wie die Buchener Biberfamilie tatsächlich aussieht. Denn Fotograf Andreas Schneider hat sich nach der jüngsten Veröffentlichung an die Rhein-Neckar-Zeitung gewandt und uns seine wunderschönen Fotos des Bibers zur Verfügung gestellt.

Dass der Hobbyfotograf außergewöhnliche Aufnahmen liefert, wissen die RNZ-Leser bereits: Vor zwei Jahren haben wir sein Foto eines weißen Damwilds abgedruckt, das aus einem Gehege in Stürzenhardt ausgebüxt war und seither wie ein Phantom durch die Buchener Wälder geisterte.

Nun hat er die Biberfamilie vor die Linse bekommen, die es sich am Hollersee häuslich eingerichtet hat. Doch ein nachtaktives und eher scheues Tier wie den Biber fotografiert man nicht einfach so im Vorbeigehen: "Bis ich die Biber am Hollersee das erste Mal gesehen und dann fotografiert habe, hat es etwa ein Jahr gedauert", erklärt Andreas Schneider.

"Ich habe viele Stunden damit verbracht, die Spuren zu lesen, bis ich herausfand, zu welcher Uhrzeit die Tiere aus welchem Bau rauskommen." Die beste Gelegenheit, einen Biber vor die Linse zu bekommen, sei kurz vor der Abenddämmerung. Zu dieser Tageszeit sind auch die Fotos entstanden.

"Ich habe mich meist schon eine Stunde vorher – gut getarnt – an den Stellen platziert, wo ich vermutet habe, dass die Biber vorbeikommen könnten", fährt der Fotograf fort. "So konnte ich viel über die Biber lernen und einige Fotos machen." Die Aufnahmen und seine Erkenntnisse habe er dem Biberberater zur Verfügung gestellt.

Andreas Schneider hat bereits viel Erfahrung bei der Wildtierfotografie sammeln können. Unter anderem hat er auch schon Löwen in Afrika fotografiert. Egal ob Biber, Dachse oder Fuchs: Er lege großen Wert darauf, sich langsam und behutsam an die Tiere ranzutasten. "Ich möchte die Tiere auf keinen Fall stören." Deshalb verwendet er Tarnung und beachtet die Windrichtung. Wenn etwa die Fähe (weiblicher Fuchs) die Witterung des Menschen in der Nähe ihres Baus aufnimmt, könne es schnell passieren, dass sie mit ihrem kompletten Nachwuchs in einen anderen Bau umzieht. "Das ist zum einen sehr gefährlich und ein riesen Stress und Energieverbrauch für die Tiere." Sein Credo: "Im besten Fall bemerken die Tiere gar nicht, dass ich da bin."

Wer Wildtiere beobachten möchte, der sollte einen gewissen Respekt mitbringen und Distanz halten, vor allem wenn man sich ihren Rückzugsorten nähert. "Wenn man sich unvorsichtig nähert, wird man den Biber ziemlich sicher nicht sehen, sondern nur hören, wie er mit einem lauten Platscher abtaucht."

Andreas Schneider weiß: "Um Tiere in freier Wildbahn zu fotografieren, braucht es sehr viel Geduld, und die meiste Zeit geht man leer aus." In diesem Fall erfreulicherweise nicht.

Info: www.instagram.com/andreas.schneider.naturfoto