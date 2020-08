Mit einem leckeren Cocktail durch die Stadt schlendern: Bei der Premiere von „Genieß‘ dei Buche“ kam am Freitag in der Marktstraße Urlaubsstimmung auf. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Wir haben von den Besuchern durchweg positive Resonanz bekommen, und viele waren froh, dass wir für die Daheimgebliebenen ein Stückchen Urlaubsfeeling in die Innenstadt gebracht haben", freute sich Marko Eichkorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft, und zog ein positives Fazit des ersten "Genieß’ dei Buche"-Abends. Diese Einschätzung teilten auch Teresa Dittrich und Sarah Wörz vom Stadtmarketing: "Wir sind sehr zufrieden, wie der Abend gelaufen ist." Zwar hätte der Einkaufs- und Genussabend den ein oder anderen Besucher mehr durchaus vertragen – die große Hitze hielt aber wohl viele vom Bummel durchs Städtchen ab. Doch die, die da waren, brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen: Sie erlebten einen entspannten, lauen Sommerabend.

Mehr als 20 Geschäfte und Gastronomiebetriebe beteiligten sich an der Premiere von "Genieß‘ dei Buche". Auch in den nächsten Wochen soll die Aktion freitags zwischen 17 und 20 Uhr Kunden in die Innenstadt locken. Am nächsten Wochenende wird zum Beispiel ein Biergarten rund um den Josef-Martin-Kraus-Brunnen eingerichtet.

Vor dem Alten Rathaus genossen die Besucher den lauen Sommerabend bei Musik. Foto: Rüdiger Busch

"Auf den warmen Stufen der Treppe vor dem Alten Rathaus kam richtig Urlaubsstimmung auf", so die Feststellung von Teresa Dittrich und Sarah Wörz. Die Musik von Alleinunterhalter Fredy Hollschuh aus Hettigenbeuern habe ihren Teil dazu beigetragen. Während die Burger und die Cocktails sehr gut angenommen worden seien, habe es die Kaffeebar schwerer gehabt, was wohl an den tropischen Temperaturen gelegen hat.

Unterm Strich sind die Veranstalter aber sehr zufrieden, auch unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben, die nun einmal keine Großveranstaltungen zulassen. "Die Abstandsregeln wurden von den Besuchern immer eingehalten, und wir freuen uns auf die weiteren Freitagabende in unserer schönen Buchener Innenstadt – trotz Baustelle", so das Fazit der beiden Stadtmarketingfrauen.

Bei den Händlern fällt das Resumee auch gut aus: "Trotz der hohen Temperaturen waren schon kurz nach 18 Uhr die ersten Besucher in der Innenstadt und nutzten das Angebot der verlängerten Öffnungszeiten vieler Geschäfte", so Marko Eichhorn. "Die Stimmung in der Stadt war gut, es herrschte ein klein wenig Urlaubsflair, die Kunden waren entspannt und genossen den Abend."

Trotz hoher Temperaturen lockte „Genieß‘ dei Buche“ viele Kunden in die Innenstadt. Foto: Rüdiger Busch

Trotzdem sei klar, dass die Aktion nicht mit einer Aktivnacht oder dem "Dämmer-Shoppen" verglichen werden könne. "Aber das war ja auch nie die Absicht", sagt Eichhorn. Den daheimgebliebenen Kunden in der Ferienzeit ein klein wenig Urlaubsfeeling zu bieten, das sei das Ziel gewesen: "Und das ist uns, denke ich, gelungen." Auch die Sammelaktion, bei der man den Plüsch-Maulwurf "Buchi" gewinnnen kann, sei bei den Kunden sehr gut angekommen.

Jetzt richten die Verantwortlichen den Blick schon auf den nächsten Freitag: "Wir haben noch tolle Aktionen geplant und freuen uns, diese umzusetzen." Und vielleicht sind die Temperaturen dann auch etwas erträglicher, und die Zahl der Besucher im Gegenzug etwas größer.