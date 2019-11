Buchen. (mb) Wie wichtig helle oder reflektierende Kleidung beim Radfahren in der Dunkelheit ist, lernten am Dienstagabend 15 Schüler der Grundschule Höpfingen auf dem Verkehrsübungsplatz in Buchen und im öffentlichen Verkehrsraum. Die Beamten der Jugendverkehrsschule bezogen dabei Eltern und die Klassenlehrerin mit ein.

Für die 15 Mädchen und Jungen der vierten Klasse der Grundschule Höpfingen war dieser Dienstagabend aufregend, interessant und spannend zugleich. Vor kurzem hatten sie ihre Radfahrausbildung an der Jugendverkehrsschule, den sogenannten „Radfahrer-Führerschein“, abgeschlossen. Jetzt wurden sie als einzige Schulklasse im Altkreis Buchen ausgewählt, am Präventionsprojekt „Helle Köpfe – Mir geht ein Licht auf“ teilzunehmen.

Wie Polizeihauptmeister Nico Steiner erläuterte, biete man dieses bereits zum neunten Mal jeweils einer Klasse aus dem Mittelbereich Mosbach und dem Mittelbereich Buchen an. Bei der Auswahl der teilnehmenden Klassen könne man nur kleine Schulen mit einer einzigen vierten Klasse mit unter 20 Schülern berücksichtigen. Denn das Häuschen am Verkehrsübungsplatz bietet in seinem Schulungsraum nicht mehr Platz. Außerdem sollte die Fahrradfahrer-Kolonne nicht zu lang sein, wenn man mit den Schülern durch die Straßen von Buchen fährt.

Während sich die Schüler auf dem Verkehrsübungsplatz einfuhren, erläuterte Polizeihauptmeister Rainer Bossler den Eltern den Ablauf des Abends. Zunächst führten Polizeibeamten den Kindern auf Fahrrädern vor, wie wichtig es ist, mit heller Kleidung oder mit am Fahrrad angebrachten reflektierenden Gegenständen zu fahren. Jener Polizist, der ohne Licht in dunkler Kleidung mit dem Rad unterwegs war, war im Licht einer starken Taschenlampe nur schwer zu erkennen.

Plötzlich wurde es dramatisch: „Halt, stehen bleiben! Polizei!“, brüllte ein Beamter, der einem anderen mit dem Fahrrad hinterherfuhr. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern fanden diese Szene lustig und amüsierten sich darüber. Dann wurde es wieder ernst. Die Kinder nahmen mit ihren Rädern hintereinander Aufstellung, um sich gemeinsam mit drei Polizeibeamten in den Straßenverkehr zu wagen. Ihr Weg führte vorbei am Schulzentrum zum Wohngebiet hinter der Jakob-Mayer-Grundschule. Dort nahmen sie an Übungen zum richtigen Linksabbiegen teil.

Währenddessen informierte Rainer Bossler die Eltern im Häuschen am Verkehrsübungsplatz darüber, wie wichtig es ist, einen Fahrradhelm zu tragen. Dabei ging er unter anderem auf die Folgen von Kopfverletzungen ein. Nach dem Motto „Schütze dein Bestes!“ sollten die Eltern mit gutem Beispiel vorangehen und selbst Fahrradhelme tragen.

Als die Kinder zurückkamen, erhielten sie zunächst eine Stärkung. Die Eltern hatten selbstgebackenen Kuchen mitgebracht, die Jugendverkehrsschule spendierte Getränke. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Teilnahmeurkunde, eine Warnweste mit aufgedrucktem Schullogo und ein reflektierendes Klack-Armband.