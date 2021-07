Von Tanja Radan

Hainstadt. Die 400.000 Quadratmeter große Tonabbaugrube auf Hainstadter Gemarkung kennt in der Region fast jeder. Auch der See, der sich in unmittelbarer Nähe des Tonabbaugebiets gebildet hat, zieht die Menschen an. Doch wie wird aus dem Ton eigentlich ein Dachziegel? Und wie sieht es hinter den Kulissen des Werks aus? "Die Menschen rund um Buchen wissen zwar, dass wir in Hainstadt Ziegel herstellen, aber wie das genau funktioniert und wie bei uns gearbeitet wird, wissen nur wenige", meint Bernard Gualdi, der Leiter der Unternehmenskommunikation der BMI-Gruppe – und hat die RNZ deswegen zu einem Werksrundgang eingeladen. Diese Einladung haben wir natürlich gerne angenommen. Auch der Zeitpunkt passt hervorragend: Das Hainstadter Ziegelwerk, das mehrfach den Besitzer gewechselt hat, wurde nämlich im Jahr 1921 als "Produktionsstätte für Tonprodukte" gegründet und besteht somit seit genau hundert Jahren.

Hintergrund > 1921wurde eine Produktionsstätte für Tonprodukte eröffnet. > 1931übernahm Familie Rupp das Werk für Beton- und Tonartikel. > 1966ging ein Industrieofen in Betrieb, die industrielle Fertigung begann. [+] Lesen Sie mehr > 1921wurde eine Produktionsstätte für Tonprodukte eröffnet. > 1931übernahm Familie Rupp das Werk für Beton- und Tonartikel. > 1966ging ein Industrieofen in Betrieb, die industrielle Fertigung begann. > 1990 übernahm die Firma Braas das Werk. > 2008ging die Hainstadter Ziegelei in die Monier-Gruppe über. > 2010 firmierte das Werk unter Monier-Braas. > 2017erfolgte der Übergang in die BMI-Group.

[-] Weniger anzeigen

Im Werk sind momentan 112 Mitarbeiter beschäftigt, die vier Ziegelmodelle herstellen. Hinzu kommt Sonderzubehör. Die Ziegelei ist in drei Werke aufgeteilt: Im Werk eins wird das Sonderzubehör hergestellt, im Werk zwei entstehen die klassischen Ziegel und im dritten Werk, das momentan ruht, wurden zuvor Ziegel für den Export nach Frankreich und England produziert.

"Das Hainstadter Tonabbaugebiet ist ein Glücksfall, da es sowohl Lehm als auch Röt in einer Grube enthält. Das ist optimal", erläutert Werksleiter Robert Simon. Der Ton wird in der Grube mit dem Bagger abgebaut und dann auf kurzen Wegen mit Lastern ins Werk transportiert. "Die Grube ist zu rund 92 Prozent ausgebeutet, sodass voraussichtlich in etwa zwei Jahren der Abbau beendet ist", sagt Simon. Auf den Betrieb des Ziegelwerks wird sich das jedoch nicht auswirken: BMI verfügt in der Region über weitere Tongruben. Eine 99.000 Quadratmeter umfassende Grube, die zu 84 Prozent ausgebeutet ist, befindet sich in Walldürn, eine Grube mit 260.000 Quadratmetern wurde 2018 in Muckental geöffnet, und eine Grube in Waldhausen befindet sich in Planung. "Insgesamt werden wir in der Umgebung noch 20 Jahre lang rund 4,3 Millionen Tonnen Rohstoff abbauen können", berichtet Simon.

Nach dem Abbau wird der grobe Ton aus der Grube im Werk zwei aufbereitet: Tonnenschwere Stahlwalzen sorgen dafür, dass der Rohstoff sehr fein wird. "Durch die Mühlen und Walzen wird das Material zudem so gut wie möglich durchmischt." Der feine Ton ruht danach 12 bis 15 Tage im sogenannten "Sumpfhaus". Dort wird er automatisch durchmischt. "Der Ton wird gleichmäßig durchfeuchtet und homogenisiert", sagt Simon. Danach ist es Zeit, das Rohmaterial in Form zu bringen: In der Strangpresse wird das aufbereitete Tongemisch zu langen Strängen gepresst, die dann durch den Abschneider in einzelne Ziegel verwandelt werden und nach einem weiteren Pressdurchgang über Förderbänder zum Trockner laufen. All dies läuft automatisiert ab. "Die Ziegel werden dann bei 100 Grad getrocknet und bekommen dabei die klassische Ziegelform. Vor dem Trocknen sind sie größer und weicher und verlieren beim Trocknen dann natürlich diese Feuchtigkeit", so Werksleiter Simon.

Wer sich Hausdächer anschaut, weiß es: Ziegel gibt es in allen möglichen Farben. "Ziegel werden kaum noch in ihrem natürlichen Rot-Ton verwendet. Die Kunden wünschen sich die verschiedensten Farbtöne. Wir produzieren in Hainstadt vier verschiedene Ziegelmodelle mit zwölf Farben pro Modell." Die Ziegel werden in der Engobe gefärbt. Dabei wird die Oberfläche der jeweilige Ziegel dünn mit andersfarbigem Ton behandelt, und gegebenenfalls werden Pigmente hinzugefügt. "Das ist genau wie bei der Porzellanherstellung", erläutert Robert Simon.

Mehrere Millionen Dachziegel werden Jahr für Jahr in Hainstadt produziert. Foto: Rüdiger Busch

Nach der Engobe kommen die Ziegel in das "Herz des Ziegelwerks", den Brennofen, der den Takt des gesamten Werks vorgibt. In den 1000 Grad heißen Ofen, der 365 Tage im Jahr rund um die Uhr läuft, werden mit dem Ofenwagen alle 26 Minuten tausend Ziegel eingeschoben. "Der Ofen ist so heiß, dass sich das Gas, das zum Brennen verwendet wird, von alleine entzündet. Die Abluft des Ofens wird ebenfalls genutzt und für das Trocknen der rohen Ziegel verwendet", berichtet Simon.

Am Ende des Produktionsprozesses werden die fertigen Ziegel sorgfältig geprüft. Florian Metz, Fertigungsleiter des Werks zwei, erklärt, wie das funktioniert: "Die Ziegel werden in einer Klopfanlage akustisch geprüft, zudem werden sie von allen Seiten fotografiert. Diese Aufnahmen werden dann mit Referenzfotos verglichen. Wenn ein Ziegel nur den kleinsten Fehler aufweist, wird er aussortiert. Das läuft alles automatisch und digital ab." Die Ziegel werden jedoch auch ganz praktisch geprüft: Sie werden bei Tageslicht angeschaut, und es gibt auch einen "Dachdeckertest", bei dem sich ein Mitarbeiter auf die fertigen Ziegel stellt.

Während im Werk zwei fast alles automatisiert abläuft, gleicht das Werk eins, in dem das Sonderzubehör hergestellt wird, einer Manufaktur. Aktuell werden 31 Bauteile aus Ton in 49 Farben in rund 1600 Produktvariationen hergestellt. Aus dem weichen Ton formen die Mitarbeiter unter anderem Walmkappen, Sani-Lüfter oder auch Firstscheiben inklusive Gestaltungselementen wie zum Beispiel Jahreszahlen. "Hier wird vieles in Handarbeit hergestellt", erklärt Fertigungsleiter Filip Pindric. Alles läuft ruhiger als im automatisierten Werk zwei ab. Auch für die Endprüfung gibt es hier keine Maschinen, sondern Menschen: Zwei Mitarbeiterinnen begutachten gerade das fertige Sonderzubehör, nachdem es in einem der beiden kleinen Brennöfen, die sich im Werk eins befinden, gebrannt wurde. Auch das Logistik-Team befindet sich im gleichen Gebäude. So entsteht unter einem Dach rund 70 Prozent des gesamten Sonderzubehörs für Deutschland. Die "Manufaktur" wurde erst im Jahr 2016 in Hainstadt eingerichtet. "So ist es uns gelungen, schneller und qualitativ besser als andere Lieferanten von Sonderzubehör zu werden", berichtet Robert Simon. Seitdem hat sich die Zahl der Mitarbeiter hier verdoppelt.

Das Werk wird also stetig weiterentwickelt. Aktuell plant man, auf dem Werksgelände komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Auf energiesparende LED wurde bereits umgestellt. Dennoch erinnert auf dem hochmodernen Areal gleichzeitig vieles an die Vergangenheit: So steht zum Beispiel der alte Kamin noch, obwohl er schon lange nicht mehr gebraucht wird, und beim Gang durch das Werk eins sieht man noch die historischen Strukturen des alten Ziegelwerks. Auch mit Hainstadt ist das Werk eng verwoben. "Früher, als es die heutigen Sicherheitsbestimmungen noch nicht gab, haben die Kinder aus Hainstadt auf dem Werksgelände gespielt. Viele dieser Kinder haben dann selbst ihr gesamtes Berufsleben in der Ziegelei gearbeitet", freut sich Robert Simon über die Treue der Mitarbeiter.

Obwohl die Ziegelei seit hundert Jahren ein wichtiger Arbeitgeber für die Region ist, wird es für das Werk zunehmend schwerer, Nachwuchs zu finden. "Wir bilden Elektroniker, Industriemechaniker und Lagerlogistiker aus, haben aber viel zu wenig Bewerber", bedauert Bernard Gualdi. Dabei haben die Berufe angesichts des nicht abreißenden Baubooms Zukunft – ebenso wie das Ziegelwerk selbst, das nach 100 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen gehört.