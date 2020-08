Buchen/Hollerbach. (adb) Er hat den Trollinger und die Maultaschen nach Buchen gebracht, alle Stationen der FG "Narrhalla" Buchen durchlebt und feiert am Freitag bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag – wer kann das sein? Alteingesessene Buchener wissen es sicher: Die Rede ist von Roland Schell, der seit über 40 Jahren nicht mehr aus der Bleckerstadt wegzudenken ist.

Geboren am 14. August 1940 in Ludwigsburg-Ossweil, wuchs er mit seinem Bruder Heinz auf und verbrachte die ersten Kindheitsjahre durch die berufliche Laufbahn des Vaters bedingt in Polen. 1944 kam er mit Mutter und Bruder nach Ossweil zurück; der Vater folgte 1949 aus der Gefangenschaft. Nach der Volksschule absolvierte er bis 1957 eine Metzgerlehre, auf die eine zwei Jahre später beendete Volontärszeit als Koch folgte. Danach lernte er als Wehrdienstleistender in der Walldürner Nibelungen-Kaserne den Odenwald kennen und auch seine erste Frau, mit der er die Söhne Christian und Claudius sowie Tochter Anjele großzog.

Beruflich war Roland Schell im Stuttgarter Raum als Koch und Metzger sowie als Geschäftsführer tätig – teilweise sogar gleichzeitig in verschiedenen Anstellungen. Seinerzeit ergaben sich Kontakte nach Spanien, wo er Entwicklungshilfe in der Herstellung deutscher Wurstwaren betrieb und spanischen Metzgereien bei der Produktion der Frankfurter Würstchen behilflich gewesen war. "Diese Bekanntschaften werden teils heute noch gepflegt", hebt der Jubilar, der eine kleine Hazienda in Spanien besitzt, hervor. Als Pächter der Ludwigsburger Freibadgaststätte betreute er zwischen 1967 und 1977 bis zu 6500 Gäste am Tag und gründete nebenher eine Reinigungsfirma für Getränke- und Ausschankanlagen.

Die Verbindung nach Buchen ließ er zu keiner Zeit "schleifen": So organisierte er 1977 noch von Ludwigsburg aus mit den Feuerwehren aus Ludwigsburg und Hollerbach sowie dem Spielmannszug "Alte Kameraden" die Eröffnung des Hollersees mit tausenden von Lichtern.

Über die gute Verbindung zum damaligen Bürgermeister Josef Frank kehrte er 1978 nach Buchen zurück und pachtete die Frankenlandhalle. In diese prägende Zeit, in der er unter anderem Spitzenpolitiker wie Helmut Kohl, Hans Filbinger und Friedrich Zimmermann kulinarisch versorgte, fiel auch der Bau seines Hollerbacher Wohnhauses.

Gastronomisch zog der findige Schwabe im badischen Exil alle Register: Legendär sind der "Schell Schnell Imbiss", der erste Döner in Buchen, die Schauküche des "Kunsthäusles" sowie natürlich Trollinger und Maultaschen.

1984 heiratete er seine heutige Frau Uli Bingler aus Buchen, die er in ihrer Fahrschule als "Mann für alle Fälle" unterstützte; beruflich war er seither als Versicherungsmakler tätig und eröffnete einen Partyservice.

Seine Liebe zum Skisport zeigte er, indem er einen neuen Skilift kaufte und auf der Jungviehweide bis zum Bau der B27-Umgehung betrieb.

Eine tragende Rolle im Leben Roland Schells spielt seit jeher die Faschenacht. So war er 1972 in Ludwigsburg der erste Prinz des Spielmannszugs "Alte Kameraden" und trat 1982 das Amt des Präsidenten bei der FG "Narrhalla" an, das er bis 1983 ausübte. Zwischen 1991 und 1999 bekleidete er das Amt des Vorsitzenden und führte den Verein aus nicht einfachen Zeiten in ruhigere Fahrwasser. Unter seiner Federführung wurde das Rutenbinden eingeführt, außerdem fanden zahllose Ausflüge und "Narrenmessen" statt – und der Faschenachtsorden 1996 in Gedenken an Jakob Mayer entsprang seiner kreativen Ader. Damals prägte der umtriebige Jubilar auch den kernigen Ausspruch "die Narrhalla ist kein Hustegutselesverein". So war es Ehrensache, dass er sich nach seinem Rückzug aus dem Berufsleben mit 65 Jahren wieder verstärkt der "Narrhalla" zu widmen begann: Speziell für die bekannte Grünkernsuppe vom "elften Elften", aber auch zu vielen anderen feierlichen Gelegenheiten greift der zweifache Großvater nach wie vor zu Kochlöffel und Topf. "Ich bin der einzige FGler, der alle Positionen innehatte", merkt er erfreut an.

Seinen 80. Geburtstag begeht Roland Schell in dankbarer Freude. Und natürlich hat er einen Rat fürs Leben aufs Lager: "Auch ich war einmal neu in Buchen und Hollerbach – aber man muss ins Dorf gehen, das Dorf kommt nicht zu einem", verrät er seine Philosophie. Den Gratulanten schließt sich die Rhein-Neckar-Zeitung gerne an.