Buchen. (tra) Für Alexander Weinlein und Markus Dosch von "Herz statt Hetze" gibt es gute Nachrichten: Ihre Schulfilmwoche 2020, in deren Rahmen der Film "Hassjünger" gezeigt wurde, wurde vom Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz als "vorbildlich" eingestuft und mit einem Preis von 1000 Euro ausgezeichnet. Im März 2020 zeigten Dosch und Weinlein gemeinsam mit Filmemacher Max Damm "Hassjünger" an Schulen und erreichten mit der Dokumentation über einen Neonazi-Aussteiger und einen Ex-Salafisten über 1000 Schüler im Neckar-Odenwald-Kreis.

"Dann kam Corona in Deutschland an, und wir mussten die letzten Schulfilm-Termine absagen", berichtet Alexander Weinlein im Gespräch mit der RNZ. Wegen der Pandemie konnten auch alle weiteren Veranstaltungen, die "Herz statt Hetze" im Jahr 2020 anbieten wollte, nicht stattfinden: Mit dem "Grenzenlos-Festival", das am 13. und 14. Juni 2020 hätte stattfinden sollen, wollten Alexander Weinlein und Markus Dosch zeigen, wie "bunt und freundlich Buchen ist". Viele Buchener Gruppen waren bereit, sich zu beteiligen: "Das Programm wäre voll gewesen", sagt Dosch. Für das Bühnenprogramm hatten sich 20 Akteure angemeldet, und ebenso viele Stände waren angemeldet. Das Festival hätte auf der "Alla hopp"-Anlage stattfinden sollen.

Dosch und Weinlein planen nun, das Festival im Jahr 2022 oder 2023 über die Bühne gehen zu lassen. "2021 ist aufgrund der Corona-Situation zu unberechenbar", sagen die beiden.

Die Lesung mit Erfolgsautor Peter Prange soll im Herbst 2021 stattfinden. Fotos: dpa

Auch die Schulfilmwoche, die für 2021 geplant war, wird auf 2022 verschoben. "Zudem wird die Schulfilmwoche erst nach Pfingsten stattfinden, so dass man den Film auch im Freien zeigen kann", so Weinlein. Gezeigt werden soll "Der zweite Anschlag". Im Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018 kommen Menschen zu Wort, die in Deutschland rassistische Gewalt erlebt haben. Wäre eine Schulfilmwoche mit Open-Air-Veranstaltungen auch 2021 möglich gewesen? "Momentan haben die Schulen andere Sorgen, als mit uns eine Filmwoche zu organisieren", meint Weinlein. "Die Verunsicherung in Sachen Gesundheit und Finanzierung der Filmwoche ist zudem einfach zu groß."

Auch eine für Oktober 2020 geplante Lesung mit Autor Peter Prange wird auf 2021 verschoben.

Olaf Sundermeyer wird in Buchen über Rechtspopulismus referieren.

Kleinere Veranstaltungen sollen im Frühjahr 2021 – sofern Corona es zulässt – jedoch durchgeführt werden: Am Freitag, 12. März, findet der öffentliche Vortrag "Stresstest für die Demokratie" mit Olaf Sundermeyer statt. Sundermeyer ist Journalist und Publizist und wird in Buchen 90 Minuten lang über Rechtspopulismus referieren sowie mit dem Publikum diskutieren. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

Am Donnerstag, 22. April 2021, wird Birgit Mair in Buchen über das Thema "NSU, Hanau, Halle – Rechter Terror in Deutschland" sprechen. Mair ist Diplom-Sozialwirtin, Buchautorin und Rechtsextremismus-Expertin. Sie verfasste mehrere Publikationen über rechtsextreme Bewegungen, konzipierte Ausstellungen, führte mehr als 300 Gespräche mit Holocaust-Überlebenden und hielt über 1000 Vorträge über Neonazismus und Rechtsextremismus.

Der Vortrag ist ebenfalls öffentlich, auch hier wird der genaue Veranstaltungsort noch bekannt gegeben. Auch Dosch und Weinlein hoffen natürlich, dass die Pandemie bald so weit unter Kontrolle ist, dass wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können. "Corona betrifft uns alle, und wir hoffen, dass die Menschen es schaffen, sich trotz Lockdown und Kontaktbeschränkungen weiterhin untereinander zu vernetzen. Die modernen Medien ermöglichen das ja", sagt Weinlein. Den persönlichen Kontakt könne das Internet jedoch nicht ersetzen: "Wir wollen unsere Veranstaltungen lieber verschieben, statt sie als Stream anzubieten", sagt Weinlein. Markus Dosch ergänzt: "Wir denken zudem, dass sich unsere Themen für Online-Veranstaltungen nicht sonderlich gut eignen. Im direkten Kontakt ist der Austausch viel intensiver."