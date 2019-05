Buchen. (afi) Wenn man durch die Buchener Innenstadt schlendert, gehört das Uhren- und Schmuckgeschäft Beck zu den Läden, die kaum wegzudenken sind. Dennoch leuchten einen derzeit große Plakate an, die den Räumungsverkauf verkünden.

Vor gut 18 Jahren, im Jahr 2001, eröffnete Erhard Beck in der Buchener Marktstraße sein Uhren- und Schmuckgeschäft. Damals übernahm er den Laden von Peter Küter. Dieser suchte einen Nachfolger und so entschloss sich der Uhrmachermeister, das Geschäft in Buchen zu übernehmen, da in seiner Heimatstadt Mulfingen zu wenig los war, als dass sich dort weiterhin der Laden rentiert hätte.

Seit insgesamt rund 70 Jahren können sich Kunden in dem Verkaufsraum der Marktstraße 15 beraten und von Schmuck verzaubern lassen. Doch nun ist ein Ende in Sicht: Bislang fehlt ein Nachfolger. "Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich sehr schwer. Ich habe schon einige Gespräche geführt, aber es scheiterte meist an einem zu langen Anfahrtsweg", so der Ladenbesitzer.

Der Grund für die Schließung läge keineswegs an einem schlecht laufenden Geschäft, sondern vielmehr daran, dass die weite Fahrt für Erhard Beck in Kombination mit der Führung des Schmuckladens in Bad Mergentheim eine zu große Dauerbelastung sei.

Hinzu komme, dass er zwar einerseits mit den Reparaturen kaum hinterherkomme, aber andererseits diese sich finanziell kaum lohnen würden: "Wir Uhrenmachermeister leben vom Handel und nicht vom Handwerk", unterstrich Erhard Beck. Des Weiteren seien auch die Internetkäufe ein großes Problem und eine starke Konkurrenz.

Der Ladenbesitzer bedauerte: "Viele Kunden lassen sich bei uns beraten, machen sogar ein Bild von dem Produkt, kaufen es dann aber im Internet. Wenn Änderungen oder Reparaturen vorgenommen werden müssen, stehen sie dann wieder im Laden, aber diese Arbeiten lohnen sich kaum." Seine Zukunftsprognose sei diesbezüglich, dass Beratungen in einigen Jahren Geld kosten werden.

Die Mitarbeiter, die sowohl beraten und verkaufen, sind auch keinesfalls leicht zu finden, weshalb oft Engpässe bestünden. Für den Räumungsverkauf habe man sich Unterstützung geholt, um alles stemmen zu können. "Mir sind meine vier Mitarbeiterinnen sehr wichtig, weshalb ich weiterhin angestrengt versuche, einen Nachfolger zu finden, der sie übernehmen kann", betonte der Ladenbesitzer. Er selbst habe zwar vier Kinder, doch keines davon möchte den Laden fortführen.

Dabei liegt das Interesse für Uhren und Schmuck in der Familie: Der Vater war Uhrmachermeister und meldete die Firma Beck 1934 an. Es begann alles mit einer Werkstatt und einem kleinen Verkauf neben der Gaststätte der Eltern. Erhard Beck übernahm 1989 das Geschäft von seinem Vater und baute den Verkaufsraum in seinem Heimatort, Mulfingen, aus.

Nach 30 Jahren der Selbstständigkeit ist es aber nicht vollständig vorbei für Erhard Beck, denn das Geschäft in Bad Mergentheim wird er weiterhin führen. Auch dort arbeiten, inklusive seiner Frau und vier Mitarbeitern. Der Buchener Laden jedoch wird wohl, wenn sich nicht doch noch ein Nachfolger, der auch Uhrenmachermeister ist, finden lässt, geschlossen werden.

Wann dies genau sein wird, ist noch unklar. Dies hänge davon ab, wie schnell die restliche Ware verkauft werden würde. "Die letzten Uhren und den restlichen Schmuck nehme ich dann mit nach Bad Mergentheim, aber es ist unser Ziel, so viel wie möglich zu verkaufen", so der Ladenbesitzer.

Natürlich seien ihm die Entscheidung und der Schritt zur Schließung nicht leicht gefallen: "Wir haben viele nette und gute Kunden, die uns auch ans Herz gewachsen sind. Außerdem bin ich nun schon das 19. Jahr hier, das ist eine lange Zeit", blickte Erhard Beck zurück. Das Geschäft in Bad Mergentheim habe er hingegen erst seit zehn Jahren; jedoch sei dieses für ihn besser zu erreichen.

Die ersten Überlegungen, den Laden in Buchen zu schließen, stellte er bereits vor zwei Jahren an. Damals sei ein Nachbar unerwartet bei einem Motorradunfall verunglückt, weshalb Gedanken aufkamen, ein wenig mehr auf sich selbst zu achten.

Erhard Beck ist aus Leidenschaft Uhrmachermeister. Leider sei das ein aussterbender Beruf, was auch der schlechten Bezahlung geschuldet sei. Dennoch habe der Beruf in den Augen von Erhard Beck trotz Smartwatches und Co. Zukunft.