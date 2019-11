Buchen. (rüb) Das Einkaufszentrum am Sendeturm ist mit dem Kaufland, den weiteren Geschäften und den Gastronomiebetrieben ein Kundenmagnet, der weit über Buchen hinaus strahlt. „Was den Kunden noch gefehlt hat, war eine Apotheke“, sagte Dieter Ellwanger, Inhaber der Firma Acom Apotheken-Marketing aus Buchen. Dies habe eine Befragung ergeben. Darauf wurde nun reagiert: Am heutigen Freitag öffnet Apothekerin Dragana Catibusic die neue Sanus-Apotheke. Bereits am Mittwochabend stellten die 31-Jährige und ihr sechsköpfiges Team die neuen Räume bei einem kleinen Empfang geladenen Gästen vor.

Umfangreiche Bauarbeiten waren notwendig, um in der Ladenpassage des Einkaufszentrums Platz für die Apotheke zu schaffen. Ein Teil der neuen Räumlichkeiten findet in einem neu geschaffenen Vorbau Platz, der Rest umfasst einen Teil der früheren NKD-Fläche. Insgesamt stehen 200 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Der eigentliche Verkaufsraum ist rund 75 Quadratmeter groß. Der Tresenbereich wurde großzügig und modern gestaltet. Er verfügt als Besonderheit über Bildschirme, mit denen ein interaktives Einkaufserlebnis möglich wird.

„Damit lassen sich alle nichtverschreibungspflichtigen Präparate in Bild und Text vorstellen“, erläuterte Dragana Catibusic. Eine Kurzbeschreibung des Medikaments, Anwendungshinweise, die unterschiedlichen Packungsgrößen, Preisvergleiche und teilweise auch Videosequenzen lassen sich im Handumdrehen einblenden. Hat der Kunde seine Wahl getroffen, genügt ein Klick, und die Ware kommt automatisch aus dem Lager zum Verkaufsschalter.

Dafür sorgt ein moderner Lagerautomat, der Platz für 15.000 Medikamente bietet. Neu angelieferte Medikamente werden automatisch sortiert – sogar nach Verfallsdatum. „Das ist eine der modernsten Apotheken weit und breit“, erklärte Dieter Ellwanger, der mit seinem Team von Acom die Eröffnung der neuen Apotheke von der ersten Idee an begleitet hat und über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche verfügt.

Das Buchener Unternehmen setzt bei der Neugründung und bei der Expansion bestehender Apotheken an, bietet seinen bundesweit rund 50 Kunden darüber hinaus aber auch Unterstützung in den Bereichen Buchhaltung und Controlling sowie im Marketing. „Wir nehmen den Apothekern die Arbeit ab“, berichtete Ellwanger und sagte lächelnd: „Theoretisch könnte der Apotheker in Urlaub gehen und erst zur Eröffnung wiederkommen!“

In Urlaub war Dragana Catibusic in den letzten Wochen zwar nicht, aber sie weiß die Unterstützung durch Acom sehr wohl zu schätzen: „Dadurch bleibt mir mehr Zeit für die Kunden und die Beratung.“ Die 31-Jährige stammt aus Bosnien und ist Mutter eines kleinen Sohnes. Bevor sie sich selbstständig machte, arbeitete sie in der Stadt-Apotheke. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich von derzeit sechs mittel- bis langfristig auf zwölf bis 14 erhöhen. In ihrer kurzen Ansprache dankte sie ihrem Team sowie der Firma Acom und der Eigentümerfamilie Schifferdecker für die Unterstützung.

„Für Sie geht heute ein Traum in Erfüllung“, sagte Bürgermeisterstellvertreterin Simone Farrenkopf und beglückwünschte Dragana Catibusic zu ihrem mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. Für eine junge Mutter sei es nicht einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen – mit dem starken Team an ihrer Seite werde es ihr aber gelingen, zeigte sich Simone Farrenkopf überzeugt und wünschte Erfolg und immer Freude an der Arbeit.

Den guten Wünschen schloss sich Regionaldirektor Christian Reinhard von der Sparkasse Neckartal-Odenwald an. Er lobte das „tolle Ambiente“ der neuen Apotheke.

Im Namen der Eigentümer gratulierte Martin Schifferdecker zur Eröffnung. Im Gespräch mit der RNZ verriet er, dass es schon früher Pläne für eine Apotheke im Einkaufszentrum gab, die damals aber nicht verwirklicht worden waren. In den letzten fünf Jahren sei die Kundenfrequenz aber so stark gestiegen, dass die Apotheke wieder zum Thema geworden sei. Generell sei das Einkaufszentrum kein Gegenpol zur Innenstadt: „Wir sehen uns als Partner der Einzelhändler.“ Kaufland und Co. würden nämlich eine große Zahl an Kunden von außerhalb nach Buchen locken, von denen auch andere Geschäfte profitieren könnten.

Neben der Apotheke hatten die Kunden bei der Befragung noch etwas vermisst: eine Arztpraxis. Soll auch diese Anregung umgesetzt werden? „Wir sind offen für alles“, sagte Martin Schifferdecker, „und haben auch genügend Platz!“

Info: Die Sanus-Apotheke ist montags bis freitags jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet.