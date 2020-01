Auch das untere Parkdeck in der Straße Am Haag ist stark sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten am Montag zum Preis von 186 000 Euro. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) "Wir brauchen über mehrere Tage eine Temperatur von mindestens 5 Grad Celsius und keinen Regen, um den ersten Bauabschnitt fertigzustellen", sagte Bürgermeister Roland Burger mit Blick auf die seit Wochen ruhende Baustelle auf dem oberen Parkdeck in der Haagstraße.

Nachdem die Sanierung der Betonbauteile abgeschlossen ist, stehe nur noch die Beschichtung der Fahrbahn aus, doch diese Arbeiten seien stark von der Witterung abhängig. Direkt im Anschluss soll es mit dem zweiten Bauabschnitt, der Sanierung des unteren Parkdecks, weitergehen. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten am Montag.

Der Zuschlag ging – wie beim ersten Abschnitt – an die Firma HWP aus Mannheim, was, so Technischer Dezernent Hubert Kieser, Synergieeffekte mit sich bringe. In der Tat: Der Preis von 186.000 Euro liegt rund 20.000 Euro unter der Kostenschätzung.