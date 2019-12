Buchen. (RNZ) Begeisterung macht den Unterschied und ist eine Investition in die Zukunft. Mit insgesamt zehn Roboter-Sets ermöglichte die Weiss Technology Stiftung der Abt-Bessel-Realschule sowie dem Burghardt Gymnasium die Teilnahme am Regionalwettbewerb der First Lego League am 16. Januar in Obrigheim. Die First Lego League ist ein einzigartig kombinierter internationaler Forschungs- und Roboterwettbewerb für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren.

Ende 2018 gründete der Unternehmer Uwe Weiß die Weiss Technology Stiftung mit der Vision, junge Menschen in der Region für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT-Fächer) sowie für Digitalisierung zu begeistern. Die in Buchen ansässige Stiftung fördert innovative Projekte, die mit Kreativität MINT-Themen für junge Menschen greifbar und erlebbar machen, um deren Leidenschaft für Technik, digitale Lösungen sowie Zukunftsthemen zu wecken und zu fördern.

„Nur wenn es uns gelingt, dass wir Fachbegriffe wie MINT und Digitalisierung für junge Menschen aus der Theorieecke heraus ziehen und praktisch erlebbar machen, wird der Begeisterungsfunke überspringen und wir können nachhaltig Talente entdecken, entfachen und fördern“, meint Uwe Weiß, Stifter und Stiftungsratsvorsitzender der Weiss Technology Stiftung.

Eines der ersten Projekte ist dabei die Förderung von zwei regionalen Schulen zur Teilnahme am Regionalwettbewerb der First Lego League, einem einzigartig kombinierten Forschungs- und Roboterwettbewerb in Obrigheim mit der Option zur Weiterqualifizierung bis zum Finale für Zentraleuropa. Die First Lego League, unter Schirmherrschaft von Anja Karliczek, Mitglied des Deutschen Bundestages und Bundesministerin für Bildung und Forschung, steht jedes Jahr unter einem neuen Motto.

In diesem Jahr werden die Teilnehmer zu Baumeistern von morgen und tauchen unter dem Claim City Shapersm in das Thema „Gestaltet das Bauen der Zukunft“ ein. Bei den Wettbewerben werden bei den jungen Talenten nicht nur technische Kompetenzen wie Programmierung und Roboterdesign gestärkt, sondern auch die Teamfähigkeit, die Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten jedes einzelnen Teammitglieds.

Übergabe der Roboter-Sets an die Abt-Bessel-Realschule. Das Foto zeigt Schulleiterin Monika Schwarz mit Fachlehrer Gunter Erg und Martin Trunk.

„Gerade durch den aktuellen Fachkräftemangel ist es wichtig, dass wir in unserer Schule die MINT-Fächer besonders stärken und damit unsere Schülerinnen und Schüler auch in diesem Bereich gut auf die Zukunft vorbereiten. Dies geht durch die zunächst spielerische Verknüpfung von Theorie und Praxis besonders gut. Dazu tragen in besonderem Maße die Lego-Roboter-Sets bei, die uns von der Weiss-Stiftung übergeben wurden und für den Einsatz im Unterricht bestens geeignet sind“, so Monika Schwarz, Schulleiterin der Abt-Bessel-Realschule in Buchen.

Neben der Anschaffung der LEGO Roboterkits, einem Spielfeld und der Bereitstellung der Anmeldegebühr unterstützt die Stiftung die zwei Buchener Schulen auch mit ihrem Know-how. So wird ein Roboterspezialist den Schülern aus der Praxis berichten und bei einer Vorqualifizierung den Weiss-Teams über die Schulter schauen sowie beratend unterstützen.

„Unsere Schüler sammeln Programmier-Erfahrungen in den Fächern Medienbildung, Informatik sowie Naturwissenschaft und Technik. Besonders interessierte Kinder werden in der Robotik-AG unter der Leitung von Christian Rieger darüber hinaus nahezu spielerisch gefördert. Es ist unser aller Auftrag, jungen Menschen die Konzepte der Digitalisierung nahezubringen. Wir hoffen, dass daraus Chancen für unsere Gesellschaft erwachsen. Das große Interesse an dieser AG und die Motivation der Schülerinnen und Schüler sprechen für sich“, sagt Jochen Schwab, Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums in Buchen.

Als Stiftungsratsvorsitzender und Geschäftsführer der Weiss Unternehmensgruppe wird Uwe Weiß ehrenamtlich von Bildungs- und Stiftungserfahrenen aus der Region im Stiftungsrat unterstützt.

Der Stiftungsrat der Weiss Technology Stiftung besteht aus Landrat Dr. Achim Brötel; Stephan Hähre, Professor der DHBW Mosbach und Leiter des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen; Konrad Trabold, Schulleiter der Zentralgewerbeschule Buchen und Jürgen Weiß, Ausbildungsberater der IHK Rhein-Neckar sowie Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB).

Leitgedanke der Stiftung ist es, durch die Unterstützung von innovativen Projekten begabten, insbesondere bildungsbenachteiligten jungen Menschen, eine persönliche Förderung zu ermöglichen.