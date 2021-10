Buchen. (tra) Der Wimpinaplatz wurde am Donnerstagmittag zum Festplatz, und die Ehrengäste waren die Mitarbeiter der Stadt Buchen. Am Donnerstag ist Moderator Martin Pfeffer mit dem Team der "Verrockten Mittagspause" vorgefahren, und hat die städtischen Mitarbeiter nicht nur mit heißen Spare-Ribs und Ofenkartoffeln verwöhnt, sondern natürlich auch für viel gute Laune gesorgt.

Das Buffet war gefragt. Hier gab es Spare-Ribs und Ofenkartoffeln. Foto: Tanja Radan

Der Radiosender "Regenbogen zwei" ist im September in seinem Sendegebiet in Firmen unterwegs, um den Mitarbeitern eine Mittagspause zu schenken, an die sie sich noch lange und gerne erinnern werden. Unternehmen können sich bewerben und dann entscheidet das Los.

Am Donnerstag hatte das Rathaus Glück. Sara Wörz, die Fachdienstleiterin des Bereichs "Kultur und Stadtentwicklung", freute sich sehr darüber, dass es geklappt hat: "Meine Kollegin Teresa Dittrich und ich wurden beim Radiohören auf die ,Verrockte Mittagspause‘ aufmerksam und haben uns für die Stadt Buchen einfach mal beworben", berichtete sie im Gespräch mit der RNZ, während sich um sie herum rund 90 städtische Mitarbeiter das Gegrillte schmecken ließen und zwischendurch immer mal wieder vom "Regenbogen zwei"-Team interviewt wurden. "Unsere Idee war einfach, den Mitarbeitern etwas Abwechslung in den Arbeitsalltag zu bringen", so Wörz.

Moderator Pfeffer machte die "Verrockte Mittagspause" ebenfalls viel Spaß: "Die Mitarbeiter der jeweiligen Firmen freuen sich immer über unseren Besuch, und es ist schön, wenn sich alle mal locker machen. Die Mitarbeiter sollen einfach mal eine kleine Auszeit haben."

In Buchen gab es während dieser Auszeit nicht nur Spare-Ribs, sondern auch eine Torte, die von "Cake My Day", einer kleinen Konditorei in Buchen, die individuelle Torten und Cupcakes liefert, gebacken wurde. Sarah Wörz und Beigeordneter Benjamin Laber hatten dann die Ehre, die "Radio-Torte", die in den Farben der Stadt Buchen gestaltet war, anzuschneiden. So bekam jeder auch noch einen süßen Nachtisch. Ausschnitte aus der Buchener Mittagspause werden bei "Regenbogen zwei" gesendet.