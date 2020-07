Ein Auto parkt am Radweg in der Heinrich-Lauer-Straße: Das ist rechtlich nicht zulässig, gehört aber auch bald schon der Vergangenheit an: Der Radweg wird abgeschafft. Foto: R. Busch

Buchen. (rüb) Buchen opfert Radwege für Parkplätze: So könnte die Überschrift dieses Artikels lauten, doch damit wäre der Sachverhalt nur unzureichend wiedergegeben. Richtig ist, dass der Gemeinderat am Dienstag beschlossen hat, dass die Radfahrstreifen in der Heinrich-Lauer-Straße entfernt werden. Zudem sollen entlang der Fahrbahn einzelne Parkbereiche ausgewiesen werden. Dabei geht es aber nicht darum, dem Pkw-Verkehr zulasten der Radfahrer Platz wegzunehmen. Vielmehr ist die Stadt gefordert, die Verkehrssituation dort an die aktuelle Straßenverkehrsordnung anzupassen.

Bürgermeister Roland Burger und Sachbearbeiterin Petra Stewner erläuterten die Hintergründe. Bei der Heinrich-Lauer-Straße handelt es sich um eine "Vorfahrtsstraße mit benutzungspflichtigen Radfahrstreifen" in einer Tempo-30-Zone. Nach der Änderung der Straßenverkehrsordnung entspreche die derzeitige Gestaltung aber nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben: Solche Fahrstreifenbegrenzungen für Radfahrer dürfen nicht in einer Tempo-30-Zone angelegt werden. Zudem müsse in einer 30er-Zone rechts vor links gelten. Ferner dürfte an den Begrenzungslinien nicht geparkt werden, was zuletzt von der Stadt häufiger kontrolliert worden sei.

Oberstes Ziel sei die Verkehrssicherheit, betonte Burger. Deshalb schlage die Stadt nach intensiven Vorberatungen Folgendes vor: Die Heinrich-Lauer-Straße bleibt Tempo-30-Zone. Alle Markierungen und Vorfahrtsbeschilderungen werden aufgehoben. Es gilt rechts vor links. Die Radfahrer nutzen die Straße im sogenannten Mischverkehr.

Sowohl Dr. Harald Genzwürker wie auch Martin Hahn, Johannes Volk und Manfred Röckel sprachen sich für diese Variante aus, da sie am meisten Sicherheit für die Radfahrer biete. Aus eigener Erfahrung berichtete Manfred Röckel, dass ein Radweg mitunter eine trügerische Sicherheit darstelle, da Autofahrer dann besonders knapp überholen würden. Johannes Volk kündigte an, dass seine Fraktion im Herbst einen Antrag für die Erstellung eines Radwegekonzepts durch ein Fachbüro stellen werde.

"Es ist heutzutage nicht zu vermitteln, dass man Radwege zurückbaut, um Parkplätze für Autos zu schaffen", meinte dagegen Christian Philipp. Sein Vorschlag "Radweg plus Tempo 30" sei allerdings nicht zulässig, so Burger. Bei einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen wurde der Vorschlag der Verwaltung genehmigt.