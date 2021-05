In den nächsten acht Tagen können Fotobegeisterte noch auf Motivjagd rund um Buchen und die Stadtteile gehen. Dann wird eine Jury darüber befinden, welches Motiv die Vorlage für das Buchen-Puzzle wird. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Die ersten Einsendungen sind vielversprechend: Rund 30 Fotos sind in den letzten Wochen im Postfach der RNZ-Redaktion in Buchen gelandet. Und die Motive sind vielfältig. Sie reichen von ansprechenden Naturaufnahmen bis zu Fotos markanter Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Die Frage, welches Motiv das Rennen machen wird und die Vorlage für das Buchen-Puzzle werden wird, ist aber nach wie vor völlig offen. Bis 6. Juni haben alle begeisterten Fotografen noch Zeit, ihren Wettbewerbsbeitrag einzureichen.

Puzzeln ist in: Bundesweit stieg der Umsatz mit Puzzles für Erwachsene im letzten Jahr um mehr als 60 Prozent, wozu natürlich auch die Pandemie ihren Teil beigetragen hat. Besonders beliebt sind Städte und Landschaften. Wer hier bei uns regionale Motive sucht, tut sich bislang aber schwer. Das soll sich aber schon bald ändern: Die Stadt Buchen möchte im Herbst ein Buchen-Puzzle aus 1000 Teilen veröffentlichen und hat deshalb gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Zeitung einen Fotowettbewerb gestartet.

Gesucht wird das schönste Motiv. Dem Gewinner winkt nicht nur die Ehre, dass sein Foto zum Puzzle wird, sondern auch ein attraktiver Hauptpreis: eine digitale Kompaktkamera von Sony im Wert von rund 200 Euro.

Welches Bild wird wohl beim Buchen-Puzzle entstehen? Ein Blick vom Wartturm auf Buchen? Eine Momentaufnahme aus dem romantischen Fachwerkstädtchen? Eine Aufnahme der charakteristischen Landschaft von Odenwald und Bauland? Oder macht am Ende ein Motiv aus einem der Stadtteile das Rennen? Noch ist alles offen, man darf gespannt sein.

Klar ist auf jeden Fall: Das schönste Foto ist nicht unbedingt das beste Puzzle-Motiv. So schön ein strahlend blauer Himmel sein mag – ist er auf dem Foto zu groß und zu dominant, wird das Puzzeln schnell eintönig und möglicherweise auch zu schwierig.

Das Gewinnerfoto zu ermitteln, wird also keine leichte Aufgabe. Eine Jury wird sich dieser Herausforderung stellen. Das Puzzle wird dann im Sommer produziert, so dass es ab Herbst gekauft werden kann – rechtzeitig zur kalten Jahreszeit, die als Hochzeit des Puzzelns gilt. Das Buchen-Puzzle wird in einer Auflage von 400 Exemplaren hergestellt.

Die Teilnahmebedingungen

> Die Fotos müssen in druckfähiger Auflösung im jpg-Format eingereicht werden. Jeder Teilnehmer kann sich mit maximal drei Motiven beteiligen. Die E-Mail-Adresse: red-buchen@rnz.de. Betreff: Fotowettbewerb. Einsendeschluss ist Sonntag, 6. Juni 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

> Durch die Einsendung versichert der Teilnehmer, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt und dass bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden mit einer Veröffentlichung einverstanden sein.

> Gleichzeitig räumt jeder Teilnehmer der Stadt Buchen und der Rhein-Neckar-Zeitung die Nutzungsrechte an den eingesandten Fotos ein – für die mögliche Verwendung als Puzzle, aber auch für die Berichterstattung über den Wettbewerb.