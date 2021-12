Buchen/Mosbach. (RNZ) Wegen besonders schwerem sexuellen Übergriff in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung muss sich ein 19-Jähriger am Donnerstag, 16. Dezember, ab 9 Uhr vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mosbach verantworten. Der junge Mann soll vor gut einem Jahr in einer Buchener Schule versucht haben, eine Putzfrau zu vergewaltigen.

Wie das Landgericht dazu in einer Pressemitteilung schreibt, richtet sich die Anklage gegen einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Ihm wird zur Last gelegt, dass er am Abend des 27. November 2020 in einer Schule in Buchen eine dort anwesende Reinigungskraft mit einer Schere bedroht und von ihr verlangt habe, sich zu entkleiden. Durch die Bedrohung mit der Schere wollte er sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr zwingen.

Als die Geschädigte vor ihm geflohen sei, habe der Angeklagte sie verfolgt und sie auf einer Treppe gestoßen, wodurch die Geschädigte gestürzt sei und sich den Unterarm gebrochen habe. Der Frau sei die Flucht aus dem Gebäude gelungen, ohne dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei.

In der Verhandlung am kommenden Donnerstag in Mosbach sollen neun Zeugen und ein psychiatrischer Sachverständiger gehört werden. Der Angeklagte gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.