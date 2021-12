Von Rüdiger Busch

Buchen. Regelmäßiges Testen kann die Ausbreitung von Infektionen eindämmen. In der Praxis gibt es aber einige Hürden, wie aktuell an der teilweise heftigen Diskussion über die geplante Einführung der Lolli-PCR-Pooltests an den Buchener Schulen zu sehen ist. Wir haben darüber mit Christian Philipp, dem Gesamtelternbeiratsvorsitzenden der Buchener Schulen, gesprochen.

Herr Philipp, wie stehen Sie zu den Pooltests?

Ich bin aus zwei Gründen absolut für die Einführung. Erstens sind die Tests deutlich angenehmer für die Schüler, da der Abstrich im Mund und nicht in der Nase erfolgt. Und zweitens sind sie viel sicherer, weil die Ergebnisse verlässlicher sind. Ein Beispiel: Wir hatten in Buchen eine Charge mit fehlerhaften Tests. In der Folge gab es allein am Burghardt-Gymnasium und an der Abt-Bessel-Realschule an einem Tag 25 falsch-positive Tests – mit weitreichenden Folgen für den Schulbetrieb. Umgekehrt wird durch die Schnelltests wohl eine zweistellige Prozentzahl an Infektionen nicht entdeckt.

Wie hat der Gesamtelternbeirat die von der Stadt geplante Einführung der Pooltests verfolgt?

Im Vorfeld hatte es bereits einige Gespräche gegeben. Die Pläne der Stadt waren nach datenschutzrechtlichen Bedenken zunächst wieder zurückgezogen worden. Dadurch war die gesamte Elternschaft aber bereits in reger Diskussion und teilweise in heftigem Austausch. Es wurde diskutiert, ob zumindest an den Grundschulen – mit Ausnahme des Bildungshauses Bödigheim, wo ohnehin an der Schule getestet wird – nicht insgesamt die Kinder in der Schule getestet werden könnten.

Wie wurde dieser Wunsch begründet?

Dieser Wunsch der Eltern resultierte daraus, dass der begründete Verdacht bestand, dass einige Kinder zuhause überhaupt nicht getestet würden. Da gibt es ganz kuriose Geschichten von Grundschülern, die in der Schule erzählen, dass sie daheim noch nie getestet wurden, und von Eltern, die die dies damit begründen, dass sie ihre Kinder angeblich im Schlaf testen ... Nach der Äußerung des entsprechenden Wunsches hat sich zumindest eine Schulleitung bereit erklärt, das Testverfahren umzustellen. Diese Bereitschaft wurde aber nach heftigen Angriffen durch eine geringe Anzahl von Eltern wieder aufgegeben.

Wie ging es dann weiter?

Wir haben von Seiten des Gesamtelternbeirats viele Gespräche geführt. Mit den Schulräten Uwe Wurz und Katja Meisner sowie der Datenschutzbeauftragten Uta Stumpf-Schmich wurde Kontakt aufgenommen und die Angelegenheit erörtert. Gegenüber dem Gesamtelternbeirat haben sowohl die Schulleiter als auch die Datenschutzbeauftragte erklärt, dass sie durchaus die PCR-Pooltests befürworten und bevorzugen würden. Gegenüber den Schulleitungen hat die Datenschutzbeauftragte diese Aussage jedoch offensichtlich nicht wiederholt. Unterstützung war durch das Schulamt in Mannheim weder in die eine noch in die andere Richtung zu erhalten.

Der Gesamtelternbeirat hat sich für die Pooltests ausgesprochen, oder?

Ja, in seiner Sitzung hat sich das Gremium vergangene Woche mit überwältigender Mehrheit für die Durchführung des PCR-Pooltestverfahrens ausgesprochen. Die einzelnen Schulen werden jetzt jeweils noch eine Elternbeiratssitzung – analog, digital oder telefonisch – durchführen und ein entsprechendes Votum abgeben. Die Entscheidung liegt jedoch bei den jeweiligen Schulleitungen, die organisatorisch auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung und datenschutzrechtliche Rechtmäßigkeit tragen.

Lässt sich an den Schulen schon eine Tendenz erkennen?

An den weiterführenden Schulen BGB, ABR und KTS sowie an der Jakob-Mayer- und der Wimpina-Grundschule und an der Grundschule Hainstadt sieht es momentan so aus, als ob sich Eltern und Schulleitung für PCR-Pooltests entscheiden. Am BGB wurden Elternbeirat, SMV, Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz befragt. Alle Gremien haben sich für das Verfahren entschieden. Nach derzeitigem Stand könnte somit ab 10. Januar das Pooltestverfahren zumindest an einigen Schulen eingeführt werden.

Und wenn Eltern einer Pooltestung ihrer Kinder nicht zustimmen?

Dann müssen sich die Kinder dreimal in der Woche an einer Teststation testen lassen.

Die Diskussion um die Pooltests hat tiefe Gräben zwischen Eltern aufgerissen. Wie lassen diese sich wieder schließen?

Es gibt leider einen harten Kern an Eltern, die man mit Argumenten nicht erreicht. So werden in sozialen Netzwerken Falschbehauptungen geteilt wie beispielsweise, dass die Teststäbchen giftig seien. Da stelle ich mir die Frage: Wenn sie wirklich giftig wären, dann wären sie nicht nur beim Mundabstrich giftig, sondern auch beim Nasenabstrich. Und den führen die Eltern ja nach eigener Aussage durch. Das Testen dient der Sicherheit von Schülern, Lehrern und den Angehörigen – daran muss doch jeder ein Interesse haben. Und deshalb sollten wir uns für die sicherste und angenehmste Form des Testens entschieden. Diesem Argument kann sich doch niemand verschließen.