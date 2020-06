Die Physiotherapie-Praxis Scheuermann aus Buchen machte eine großzügige Spende an die Schulsanitäter des BGB und das Buchener Krankenhaus. Unser Bild zeigt bei der Scheckübergabe Diana und Burkhard Scheuermann mit ihren Töchtern, Harald Genzwürker (Krankenhaus) und BGB-Schulleiter Jochen Schwab in den Praxisräumen. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) Die Praxis Physiotherapie und Osteopathie Scheuermann in der Wilhelmstraße 23 in Buchen kann in diesem Monat ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Eine Feier ist wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich, trotzdem möchte man auch in dieser Zeit Gutes tun, wie die Praxisinhaber Diana und Burkhard Scheuermann gegenüber der RNZ betonen: "Und so haben wir uns dazu entschlossen, zwei wichtige Einrichtungen in Buchen finanziell zu unterstützen, die unserer Meinung nach eine sehr engagierte Arbeit vor Ort leisten".

Dies sind die Schulsanitäter des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) und das Buchener Krankenhaus, die die Praxis jetzt mit einem vierstelligen Betrag fördert. Das Krankenhaus leiste mit der medizinischen Versorgung vor Ort einen wichtigen Beitrag für das Wohlergehen der Menschen hierzulande, und das BGB fördere den Einsatz junger Menschen im Umgang mit gesundheitsfördernden Maßnahmen, wird betont.

Bei der offiziellen Scheckübergabe in den Räumen der Physiotherapiepraxis Scheuermann bedankten sich Harald Genzwürker für das Krankenhaus und Schulleiter Jochen Schwab als Vertreter der beiden bedachten Einrichtungen für die großzügige Spende, die man zielorientiert einsetzen wolle. Jochen Schwab machte zudem auf eine interessante Parallele aufmerksam. So gibt es den Schulsanitätsdienst des BGB in diesem Jahr – wie Physiotherapie Scheuermann – genau seit 30 Jahren.

Harald Genzwürker, Chefarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken, freute sich über die Förderung, die gerade in einer strukturschwachen Region sehr wichtig sei. Man wolle die Spende für etwas einsetzen, was gleichermaßen Patienten und Personal zugute komme. Daher werde man das Geld für die Anschaffung elektrischer Betten für das Krankenhaus verwenden. "Die Spende ist ein weiterer wichtiger Baustein hierfür!"

Schulleiter Jochen Schwab vom BGB bedankte sich ebenfalls bei Diana und Burkhard Scheuermann und stellte den großen Wert der AG heraus: "Seit dem Schuljahr 1989/1990, also seit über 30 Jahren, engagieren sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler im BGB-Schulsanitätsdienst.

Was einst als kleines Grüppchen begann, hat sich bis zum heutigen Tag zu einer festen Institution mit etwa 60 Schülerinnen und Schülern entwickelt, die aus dem Alltag des BGB nicht mehr wegzudenken ist. Die Sanis kümmern sich sowohl während des Schultags in den Unterrichts- und Pausenzeiten als auch bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen um die körperliche Gesundheit ihrer BGB-Kameraden. Betreut von Christina Kull und Franziska Stocker nimmt die Gruppe regelmäßig äußerst erfolgreich an Schulsanitätstagen und Turnieren teil und vertreten das BGB bei öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Buchen."

Schulleiter Jochen Schwab dankte der Physiotherapie-Praxis Scheuermann, dass sie diese wichtige Arbeitsgemeinschaft im sozialen Handlungsfeld der Schule mit einer so großzügigen Spende fördert und damit das enorme Engagement der Schüler und der betreuenden Lehrerinnen würdigt.