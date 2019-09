Buchen. (afi) Nach längerer Vakanz können sich die evangelischen Kirchengemeinden Eberstadt, Bödigheim und Seckach über einen neuen Pfarrer freuen: Jürgen Fränkle wird am Sonntag, 22. September, in der Bödigheimer Kirche unter der Leitung von Dekan Rüdiger Krauth eingeführt. Im Interview mit der RNZ erzählte Jürgen Fränkle einiges über seine Vorfreude, seinen Werdegang, die Herausforderungen sowie über die schönen Seiten des Pfarrberufes.

Wie kam es dazu, dass Sie Pfarrer wurden?

Bereits in meiner Schulzeit war ich in meiner Heimatgemeinde in einem Jugendkreis. Durch diesen kam ich mit der Theologie in Kontakt. Nach dem Abitur habe ich jedoch zunächst Chemie und Religionspädagogik für die Realschule in Heidelberg studiert. Dort hatte ich mit einigen Theologiestudenten aus meinem Jugendkreis Kontakt. So wurde das immer wichtiger für mich, bis ich mich dazu entschloss, Theologie zu studieren. Das war zwar ein großer Einschnitt und eine wichtige Entscheidung, doch ich habe sie nie bereut.

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf besonders Freude?

Man arbeitet viel mit Menschen verschiedenen Alters und auch in diversen Lebenssituationen zusammen. Die Bandbreite ist groß: Vom Kindergarten über die Arbeit mit Jugendlichen bis hin zu den Eltern und Großeltern ist alles dabei. Zum einen hat man die fröhlichen Sachen, wie ein Gespräch mit einem Brautpaar, aber natürlich auch traurige Angelegenheiten, wie Beerdigungen. So ist es immer abwechslungsreich und spannend. Es macht mir große Freude, Leute kennenzulernen und zu begleiten.

Welche Herausforderungen bringt der Pfarrberuf mit sich?

Das, was so schön ist, ist auch die Herausforderung: Man hat ständig mit unterschiedlichen Personen und Lebenssituationen zu tun. Im Umgang ist eine gute Verbindung wichtig, die erst aufgebaut werden muss.

Gab es Erlebnisse oder Personen in Ihrem Studium, die Sie geprägt haben?

Das ist zwar schon lange her, aber natürlich haben mich die Gespräche mit Kommilitonen geprägt. Es war auch sehr interessant, immer wieder neue Leute kennenzulernen.

Wie kam es dazu, dass Sie sich für die Stelle in Eberstadt, Bödigheim und Seckach beworben haben?

Ich wollte mal was anderes machen. Bisher war ich in Gemeinden, in der es eine Gemeinde mit einer Kirche, einem Gemeindehaus usw. gab. Das war viel konzentrierter auf einen Ort. Hier habe ich die Aufgabe, verschiedene Gemeinden miteinander zu verbinden. Das hat mich interessiert und ich wollte etwas Neues machen. Ich bin gespannt und ich freue mich auf die neuen Aufgaben. Bereits jetzt habe ich viele Leute kennengelernt und fühle mich sehr wohl. Den Neckar-Odenwald-Kreis habe ich den letzten Wochen auch schon ein wenig erkundet. Die Landschaft erinnert mich teilweise an meine Heimat Kraichgau.

Worauf freuen Sie sich am meisten im Bezug auf Ihre neue Stelle?

Ich freue mich auf das Miteinander in den verschiedenen Gemeinden, darauf die Leute kennenzulernen, sie zu begleiten und ihnen von der frohen Botschaft zu erzählen.

Haben Sie eine Botschaft, die Ihnen am Herzen liegt und die Sie verbreiten möchten?

Ja. Ich möchte die Botschaft von Gottes Liebe weitergeben. Ich möchte Menschen begleiten auf ihrem Lebensweg und im Miteinander wenn "alles, außer gewöhnlich" ist. Dieses Wortspiel habe ich in einer Broschüre entdeckt und fand es sehr passend. Es ist wichtig, aufeinander zuzugehen, gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu gehen und die Botschaft von Gottes Liebe weiterzugeben.

Wie erleben Sie den Prozess, dass sich junge Menschen mehr und mehr von der Kirche distanzieren?

Das ist schwierig zu fassen. Ich denke, dass das nicht nur an den Jugendlichen liegt, sondern auch an Familienstrukturen und vielen anderen Faktoren. Jedoch werden die Fragen nach Gott, nach dem Leben - auch mit Gott - und Ähnlichem nicht weniger relevant für junge Menschen. Diese setzen sich schon damit auseinander, was sie durchs Leben tragen kann, wie sie leben wollen und woran sie sich orientieren können und wollen. Die Herausforderung besteht darin, einen Zugang - sozusagen das richtige Passwort - zu finden. Ich erlebe viele Jugendliche jedoch sehr engagiert und offen für solche Themen.

Was denken Sie könnte junge Menschen wieder mehr für die Kirche begeistern, ohne dabei die älteren Generationen zu vergraulen?

"Zum einen muss man die richtigen Worte finden - aber das gilt für Jung und Alt. Zum anderen gibt es kein Patentrezept. Man muss gemeinsam überlegen und Wege finden. Ein möglicher Zugang ist sicherlich die Musik. Es gibt viele moderne, geistliche Lieder und ich habe immer wieder erlebt, dass Ältere flexibler waren als erwartet und keine Probleme mit solchen Liedern hatten. Wichtig ist, diese gut vorzubereiten und zum Beispiel mit einer kleinen, singbegeisterten Gruppe die Lieder einzustudieren und dann in die Gemeinde zu tragen."

Würden Sie jungen Menschen empfehlen, Theologie zu studieren und wenn ja, warum?

"Ja, natürlich. Ich finde es wichtig, sich mit Gott und dem Evangelium auseinanderzusetzen. Bei Fragen, warum oder wozu man lebt und wohin einen das Leben führen soll, bietet die Theologie eine gute Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Allerdings kann man sich natürlich auch außerhalb des Studiums und auch beim Ausüben anderer Berufe mit diesen Themen befassen. Außerdem ist die Tätigkeit als Pfarrer sehr abwechslungsreich und bietet auch nach Jahren der Berufserfahrung ständig Neues."