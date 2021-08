Buchen. (rüb) Das wird viele Verkehrsteilnehmer freuen – und manchen Anwohner ärgern: In der Abt-Bessel-Straße in Buchen wurden Parkverbotsschilder aufgestellt. Schon seit längerer Zeit gibt es Kritik an der unübersichtlichen Situation in der Straße. Durch die parkenden Autos, die schlechte Sicht aufgrund der Hanglage und mitunter rücksichtslose Verkehrsteilnehmer war es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen.

Nun hat die Stadt – auch vor dem Hintergrund der erwarteten Verkehrszunahme durch das neue Baugebiet "Marienhöhe" – reagiert und ein eingeschränktes Halteverbot ausgesprochen. Be- und Entladen bleibt erlaubt, nur Parken (ab drei Minuten) nicht mehr.