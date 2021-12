Von Rüdiger Busch

Buchen-Hainstadt. "Wir freuen uns auf die Fertigstellung", sagt Rektorin Miriam Englert-Hanak. Die Hainstadter Schulleiterin verfolgt mit großem Interesse und ebenso großer Vorfreude die Baufortschritte an ihrer Schule. Für rund 600.000 Euro werden ungenutzte Räume der Schule für die Nachmittagsbetreuung umgebaut, und auch ein neuer Außenbereich wird geschaffen. Der Clou aus Sicht der Stadt: Der Bund beteiligt sich über das "Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung" mit 70 Prozent an den Kosten. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Bei einem Rundgang über die Baustelle stellten die Schulleiterin, Beigeordneter Benjamin Laber, Fachdienstleiterin Anne Rottermann, Bauleiterin Uta Kratochwil und Architekt Konrad Kohler (Kohler & Kohler, Buchen) das Projekt vor.

Zunächst erläuterte Benjamin Laber die Hintergründe: Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Für die dafür notwendigen baulichen Maßnahmen an den Schulen stellt der Bund insgesamt 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Erste Fördergelder wurden im Mai im Windhundverfahren vergeben. Buchen hatte darauf schnell reagiert, sich mit der Grundschule Hainstadt beworben und den Zuschlag bekommen.

Der ehemalige Physikraum, gerade als Klassenzimmer genutzt, wird zum Aufenthaltsraum. Foto: Rüdiger Busch

Auch wenn das Geld aus einem Topf für die Ganztagsbetreuung stammt, bedeutet das nicht, dass die Hainstadter Grundschule dadurch zur Ganztagsgrundschule wird, verdeutlicht Miriam Englert-Hanak. Stattdessen ging es darum, nicht genutzte Räume der aufgegebenen Hauptschule für die aktuell bereits angebotene Nachmittagsbetreuung umzubauen. "Dass wir diesen Platz nun für die Kinder nutzen können, ist eine optimale Lösung", betont die Schulleiterin.

Derzeit werden Schüler in Hainstadt im Rahmen der verlässlichen Grundschule und im Zuge der flexiblen Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr betreut. Ein Ausbau der Angebote ist – je nach Bedarf der Eltern – möglich. Ab dem kommenden Schuljahr kann dann auch ein Mittagessen angeboten werden. Durch eine möglichst hohe Flexibilität der Angebote kann den unterschiedlichsten Wünschen und Notwendigkeiten der Eltern entsprochen werden.

Das Ziel, diesen Umbau in nur einem halben Jahr zu stemmen, ist sehr ambitioniert. Doch in der kurzen Zeit wurde schon viel umgesetzt, wie sich beim Gang durch den westlichen Teil des Schulkomplexes zeigt. "Es ist sehr zügig und gut gelaufen", unterstreicht Laber und stellt die Leistungen von Uta Kratochwil, Konrad Kohler und der beteiligten Handwerker heraus.

Der neu geschaffene Außenbereich ist derzeit eingezäunt. Hier sollen noch Spielgeräte aufgestellt werden. Foto: Rüdiger Busch

So wurde zunächst die frühere Lehrküche der Hauptschule zurückgebaut und komplett entkernt. Dort entsteht eine Mensa mit 60 Plätzen, einer Spülküche und einem Vorbereitungsraum. Zudem wurde ein neuer Eingang geschaffen, so dass der Caterer das Mittagessen für die Schüler der Nachmittagsbetreuung, die Betreuer und Lehrer dann später über diesen neuen Weg anliefern kann, erklärt Uta Kratochwil. Eine kleine Küche wird es aber auch geben, damit die Lehrer bei bestimmten Anlässen mit den Schülern kochen oder backen können.

Zudem werden die Schülertoiletten saniert: "Das stand schon lange auf der Wunschliste der Eltern", sagt die Schulleiterin. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das trifft in besonderem Maße auch auf den Innenhof zu, der im Zuge der Arbeiten eine deutliche Aufwertung erfährt. Die bestellten Lounge-Möbel und die vorgesehenen Hochbeete fehlen zwar noch, doch schon jetzt wird klar, dass der Innenhof ein Platz zum Wohlfühlen wird. "Das wird das neue Herzstück der Schule", ist sich Benjamin Laber sicher. Neben Unterricht im Freien sind dort auch kleinere Veranstaltungen denkbar.

Die frühere Lehrküche wird zur Mensa umgebaut. Foto: Rüdiger Busch

Der frühere Physikraum wird in einen Aufenthaltsbereich umgewandelt. Im angeschlossenen Vorbereitungsraum wird künftig Platz für Stillarbeit sein. Vom Aufenthaltsbereich wurde ein direkter Zugang zum neuen Außenbereich geschaffen, der im Frühjahr mit Fußballtoren, einer Tischtennisplatte und Spielgeräten ausgestattet wird. Der Außenbereich wird zudem eingezäunt.

Insgesamt wurden im Gebäudeinnern über 200 Quadratmeter saniert, erklärt Konrad Kohler, rund 140 in der Mensa und 80 im Aufenthaltsbereich. Hinzu kommen der gut 400 Quadratmeter große Außenbereich und der 200 Quadratmeter umfassende Innenhof.

"Wir haben hier das Glück, dass wir Sanierungsarbeiten, die wir sowieso früher oder später hätten angehen müssen, nun im Zuge des Ganztagsprogramms und mit hohen Zuschüssen durchführen können", bringt es Benjamin Laber auf den Punkt. Derzeit werden an der Grundschule in Hainstadt 116 Kinder in sechs Klassen unterrichtet. Das Lehrerkollegium umfasst neun Kollegen. Beim Blick auf das künftige Baugebiet in Hainstadt und auf die "Marienhöhe" in Buchen ist klar, dass die Zahl der Schüler eher steigen als sinken wird. Von daher ist das Geld mit Sicherheit gut angelegt.

"Das wird etwas richtig Gutes", ist sich Miriam Englert-Hanak am Ende der Baustellenbesichtigung sicher, und Benjamin Laber ist überzeugt: "Der Schulstandort Hainstadt erfährt eine deutliche Aufwertung."