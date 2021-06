Buchen. (tra) An der Zentralgewerbeschule wurde ein großer Schritt in Richtung Normalität getan: Die erste größere Präsenzveranstaltung seit Pandemiebeginn wurde durchgeführt – und die Freude darüber war allen anzumerken. Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU) war zu Gast, um mit den Schülern über das Thema "Europa – Was kann es Jugendlichen bieten?" zu sprechen. Die Diskussionsrunde, in der die Schüler interessante und auch kritische Fragen stellten, ging jedoch weit über das Thema hinaus. Das Gespräch wurde von Studienrätin Dr. Isabell Arnstein moderiert.

Nachdem ZGB-Schulleiter Konrad Trabold Nina Warken begrüßt hatte, stieg die Bundestagsabgeordnete mit einem Plädoyer für Europa ein. "Europa ermöglicht es uns, seit über 75 Jahren im Frieden zu leben", brachte Warken einen Aspekt zur Sprache, der vielen nicht mehr bewusst ist. Vielmehr sind Errungenschaften der EU alltäglich geworden und sie fallen erst dann auf, wenn es nicht mehr rund läuft: "Als wegen der Pandemie das Reisen nicht mehr möglich war, haben wir gesehen, wie selbstverständlich die offenen Grenzen für uns sind", so Warken. Weitere Errungenschaften, die besonders für junge Europäer eine Chance seien, seien Schüleraustauschprogramme und die Möglichkeit, im Ausland zu studieren und zu arbeiten.

Warken sagte, dass die EU-Länder auf Zusammenarbeit angewiesen seien: Herausforderungen wie Terrorismus, Klimakrise, Flucht und die Kommunikation mit Großmächten könne ein Land nicht allein stemmen. "Man muss gemeinsam stark in der Welt auftreten. Bei Rüstung, Digitalisierung und dem Lieferkettengesetz geht allein ebenfalls nichts." Auch in der Pandemie sei es richtig und wichtig, dass die EU-Länder zusammenarbeiteten. "Wir brauchen Europa heute mehr denn je", beendete die Bundestagsabgeordnete ihr Plädoyer und regte die Schüler dazu an, Europa als Chance zu sehen.

Die Diskussion wurde mit einer Frage eröffnet, die es in sich hatte: "Die Jugendlichen, die man vor Europa ertrinken lässt, sind wohl nicht gemeint, wenn es um die Frage geht, was Europa Jugendlichen bietet", meinte ein Schüler.

"Keiner will Menschen ertrinken sehen", unterstrich Warken. "Europa ist verpflichtet, Bootsflüchtlinge zu retten, aber eine geordnete Aufnahme berechtigter Flüchtlinge muss das Ziel sein. Die Schlepper müssen gestoppt werden und das Wichtigste ist, Jugendlichen, die aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, in ihren Herkunftsländern durch Entwicklungsprogramme eine Perspektive zu bieten. Europa kann nicht jeden aufnehmen, der aus Wirtschaftsgründen flieht, und muss seine Außengrenzen schützen. Das ist etwas, das Europa nur gemeinsam schaffen kann."

Ein junger Mann, der aus Afghanistan geflohen ist und eine Ausbildung macht, wollte wissen, ob er nun "zurückgeschickt" werden solle. Warken sagte, dass niemand vorhabe, Geflüchtete mit Asylgrund in Kriegsgebiete abzuschieben. Es gehe darum, Wirtschaftsflüchtlingen in ihren Heimatländern, die zum Beispiel in Nordafrika oder auf dem Westbalkan liegen, durch Ausbildungsprogramme die Fluchtgründe zu nehmen.

Ein Schüler fragte, welche Bedeutung der Schutz der EU-Außengrenzen habe. "Ohne den Schutz der Außengrenze kann es keine offenen Binnengrenzen geben", sagte Warken. "Frontex wurde gestärkt und auch militärische Grenzschutzaktionen sind notwendig. Die EU muss dafür sorgen, dass die Länder ihre Außengrenze schützen können."

Dann wurde seitens der Schüler die Atomkraft thematisiert: "Warum steigt Deutschland aus der Kernenergie aus, während in Nachbarländern neue Reaktoren gebaut werden?" Warken sagte, dass diese Frage absolut berechtigt sei. "Nach Fukushima wollte die Gesellschaft den Ausstieg, und es gibt auch keine politische Mehrheit mehr, die für Atomkraft ist. Nun müssen wir in andere Technologien investieren. Atomkraft ist nicht unsere Zukunft."

Eine Schülerin fragte die Abgeordnete nach ihrer Haltung zu Grünem Wasserstoff. "Ich glaube, dass der Grüne Wasserstoff ein ganz wichtiger Baustein der Energiewende sein wird. Die Bundesrepublik nimmt Hunderte Millionen Euro für Forschung und Umsetzung in die Hand. Wir sind auf keinem schlechten Weg", meinte Nina Warken.

Die CDU-Abgeordnete wurde auch zu ihrer Haltung hinsichtlich einer Cannabis-Legalisierung befragt. "Bei der Erhöhung der Eigenbedarfsgrenze, wie sie jetzt im Koalitionsvertrag steht, kann ich mitgehen, ich bin jedoch nicht für eine komplette Legalisierung. Die Gefährlichkeit von Cannabis als Einstiegsdroge ist nicht zu unterschätzen. Man kann hier auch anders argumentieren, aber ich habe eine restriktivere Auffassung", so die Juristin. Ein Schüler wies auf die Toten durch Alkoholkonsum hin, denen keine Cannabis-Toten gegenüberstünden. Hier meinte Warken, dass man auch versuche, den Alkoholkonsum einzugrenzen.

Schließlich stellten die Schüler noch Fragen zur IT-Sicherheit und dem "Staatstrojaner". Wie werden die Bürger vor Angriffen durch Hacker geschützt? "Wir müssen täglich besser werden, weil die Angriffe der Hacker sich ändern. Den Schutz der kritischen Infrastruktur haben wir auf dem Schirm, es gibt gemeinsame Resilienzpläne und Notfallpläne mit den europäischen Nachbarn, die alle umsetzen müssen", so Nina Warken.

Beim Thema "Staatstrojaner" trieb einen Schüler um, "dass Institutionen, in denen mehrfach rechtsextreme Strukturen aufgedeckt wurden, nun die Whatsapp-Beiträge der Bürger lesen dürften". Warken sagte zunächst, dass Rechtsextremismus im Bereich der Polizei "gar nicht gehe" und zu verfolgen sei. Ansonsten gehe es beim "Staatstrojaner" darum, Kriminellen auch in digitale Bereiche zu folgen. "Alles, was die Polizei analog darf, muss sie auch digital dürfen. Dabei dürfen die Grundrechte der Bürger nicht verletzt werden. Es geht darum, Freiheit und Sicherheit in Einklang zu bringen. Der Zugriff erfolgt zudem unter ganz strengen Voraussetzungen und es muss einen Anlass geben."