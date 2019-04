Buchen. (mb) Mit einem Fest über Ostern hat der Verein Ditib Buchen (Türkisch Islamische Gemeinde zu Buchen) in der Gutenbergstraße in Buchen seine neue Moschee eröffnet. Damit findet die jahrelange Suche nach einem neuen Standort ihr Ende. Die Räume am Turn-Heinrich-Platz will die türkische Gemeinde in den nächsten Wochen an die Stadt übergeben.

Bei strahlendem Sonnenscheinwetter waren am Freitagnachmittag viele Gäste auf das Areal der früheren Firma Melder-Computertechnik in der Gutenbergstraße geströmt. Die türkische Ditib-Gemeinde feierte von Karfreitag bis Ostermontag ihr "Kermes" genanntes Fest, und das erstmals an ihrem neuen Standort. Die deutsche und die türkische Fahnen wehten hoch oben an den Masten.

Theo Häfner, stellvertretender Bürgermeister, überbrachte die Grüße der Stadt. Er erinnerte daran, dass türkische Gemeinde und Stadtverwaltung seit fast 20 Jahren miteinander im Gespräch seien, um einen besseren Standort für Moschee und Vereinsräume zu suchen.

"Ich bin wirklich froh, dass Sie mit der neuen Immobilie einen Platz gefunden haben, auf dem Sie sich frei bewegen können", sagte Häfner. Er betonte, dass Buchen eine weltoffene Stadt sei, die zehn Religionsgemeinschaften beherberge. Auch dies mache die Stadt lebenswert.

Sinan Öztürk, Jugendvorstand des Moschee-Vereins, führte durch die Räume der neuen Immobilie. Diese befindet sich komplett im Eigentum des Vereins. In einer bisherigen Doppelgarage soll eine große Küche entstehen, zusätzlich zu einer kleineren Küche im Hauptgebäude.

Dort sind außerdem zwei Schulungsräume, getrennt für Mädchen und Jungen, eingerichtet. In dem Haus ist auch Platz für einen Jugend- und einen Vorratsraum, für einen Frauen-Versammlungsraum und für den großen Gebetsraum. Dieser soll später mit einem Anbau verbunden werden, dessen Rohbau schon steht. Wie Öztürk sagte, werde die Moschee-Gemeinde nach Abschluss der Bauarbeiten in ihren Gebäuden über eine nutzbare Fläche von insgesamt 440 Quadratmeter verfügen. Das Grundstück umfasse rund vier Ar. Darauf sollen unterhalb des Gebäudes 65 Parkplätze angelegt werden. Nach den Worten von Aydin Cakar, dem Vorstand der Moschee-Gemeinde, zählt der Verein 180 Gemeindemitglieder. Man sei im Mittelbereich Buchen Anlaufstation für insgesamt 3000 Muslime.