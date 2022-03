Buchen-Eberstadt. (lki) Einen Termin in einer Physiopraxis zu bekommen, ist für neue Patienten häufig mit langen Wartezeiten verbunden. Helfen würde ein erhöhtes Angebot an Physiotherapiepraxen und Physiotherapeuten. In Eberstadt kennt man die Thematik. Dort hat Alexander Brandt sich selbstständig gemacht und am 1. März eine Praxis für Physiotherapie eröffnet. Am ersten Tag waren auch schon die ersten Patienten da. Das seien überwiegend Personen aus Eberstadt gewesen, bei denen schon länger bekannt sei, dass es hier nun Physiotherapie gebe. Doch auch Personen von außerhalb wären da gewesen, berichtete Alexander Brandt. Die Patienten würden nach freien Terminen suchen und müssen sonst oft mit Wartezeiten bis Ende März rechnen, erklärte der Physiotherapeut.

Auch Ortsvorsteher Nico Hofmann zeigte sich bei der Vorstellung der Praxis erfreut: "Es freut uns, dass es hier in Eberstadt passiert und dass es Personen gibt, die auch hier bleiben." Denn mit Alexander Brandt habe ein "waschechter Eberstadter" seine Praxis eröffnet, so der Ortsvorsteher weiter.

Alexander Brandt, der selbst in Eberstadt wohnt, hat die Praxisräume in seinem Elternhaus eingerichtet. Die Räumlichkeiten waren zuvor vermietet, doch als diese frei wurden, habe er den Schritt in die Selbstständigkeit hier gewagt, erzählt der Praxisinhaber.

Seine Ausbildung hat der Physiotherapeut an der Fachschule für Physiotherapie in Karlsbad-Langensteinbach absolviert. Zahlreiche Fortbildungen beispielsweise zu manueller Therapie, manueller Lymphdrainage und Krankengymnastik am Gerät folgten. Zudem bildete sich Brandt zu Cranio Mandibulärer Dysfunktion (CMD), d. h. der Behandlung bei Kiefergelenksproblemen, weiter und war als Physiotherapeut in Altheim, Dallau und Merchingen tätig.

Die Patienten erwarten in der Praxis "Physio by Alex" viele therapeutische Leistungen, die von der klassischen Krankengymnastik und Massagetherapie bis hin zu Elektro- und Wärmetherapie sowie Kinesio-Taping reichen.

Noch stemmt Alexander Brandt auch die Bürotätigkeiten alleine. Sobald die Praxis angelaufen ist, möchte er sich aber Verstärkung für das Büro suchen und seine Öffnungszeiten an den Bedarf anpassen, ließ er wissen.

In der Praxis gibt es zwei große Behandlungsräume. "Von den Quadratmetern her würde die Praxisfläche wahrscheinlich für fünf Räume reichen", meinte Brandt lachend. Doch wegen des Schnittes der Räume und den Fenstern seien es eben zwei große Räume geworden, die pünktlich zur Eröffnung fertig wurden. Auch die Parkplatzsituation hat man bedacht – drei Parkplätze gibt es direkt vor der Praxis.

Info: Termine gibt es in der Praxis für Physiotherapie "Physio bei Alex" nach Vereinbarung. Das gesamte Leistungsangebot sowie Eindrücke von den Räumlichkeiten sind unter www.physio-by-alex.de zu finden.