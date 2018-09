Buchen. (ahn) Eigentlich ist sie ja schon lange in Betrieb, die neue Niederlassung der Union Bauzentrum Hornbach GmbH auf dem ehemaligen Müssig-Gelände in Buchen. Am Freitag wurde es dann offiziell vor ca. 50 Gästen aus dem Bauwesen eingeweiht. Das gesamte Wochenende finden dort die Feierlichkeiten mit einer Baumesse und verschiedenen Aktionen noch statt. Gezielt hat man die Einweihung mit dem verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Schützenmarktwochenende verbunden.

Denn: "An diesem Wochenende kommt die Region hier her nach Buchen. Damit lässt sich die offizielle Eröffnung sehr gut verbinden", sagte Bürgermeister Roland Burger, nachdem der Geschäftsführer der Hornbach Baustoff-Union, Joachim Schoeck, die Gäste im eigens für die Eröffnungsfeierlichkeiten aufgebauten Festzelt begrüßt hatte.

Bürgermeister Roland Burger bezeichnete des Weiteren den neuen Fachmarkt "als echten Glücksfall für Buchen", der mit seinem hochwertigen Angebot die Geschäftswelt ungemein bereichere und den Bauherren der Region, den Fachleuten am Bau sowie den Handwerkern einen hervorragenden Service biete.

Vom Erfolg des neuen Bauzentrums zeigte er sich darüber hinaus überzeugt. "Der Markt ist da. Das neue Bauzentrum ist für alle eine sehr gute Adresse, dafür sorgt nicht zuletzt der erfahrene Niederlassungsleiter Michael Ruppert mit seiner motivierten Mannschaft."

Diesen sprach Geschäftsführer Dr. Christian Hornbach seinen Dank aus. "In den zwei Standorten Buchen und Großeicholzheim haben wir rund zwei Dutzend neue Mitarbeiter eingestellt und dementsprechend Arbeitsplätze geschaffen. Langfristiger Unternehmenserfolg ist nur mit fähigen, fleißigen und loyalen Mitarbeitern möglich." Michael Ruppert sei es gelungen, neben dem ganzen Baustress ein funktionierendes Team aufzubauen, was den Geschäftsführer sehr beeindruckt habe.

Außerdem betonte er, dass man mit dem Buchener Bauzentrum nicht nur eine Region mit Potenzial betrete, sondern gewissermaßen zu den Wurzeln des in sechster Generation geführten Familienunternehmens zurückkehre. Denn "der älteste nachweisbare Stammvater der Familie Hornbach, Johann Hornbach, ist Anfang des 17. Jahrhunderts hier in der Nähe, nämlich in Höpfingen, geboren." Sein Blick richtete sich jedoch vor allem in die Gegenwart und die Zukunft: "Mit den nicht unerheblichen Investitionen in die beiden Standorte Buchen und Großeicholzheim verfolgen wir langfristige Ziele, die in die Zukunft des Unternehmens gerichtet sind."

Allein in den Standort Buchen habe man vier Millionen Euro investiert. "Mit der heutigen Eröffnung haben wir ein langfristiges wichtiges Standbein im Odenwald geschaffen." Deshalb sei auch die Entscheidung für den Abriss der Altgebäude in Buchen und der Neuerrichtung der Niederlassung inklusive umfangreicher Geländeerweiterungen sehr schnell gefallen.

Dass die alten Hallen abgerissen werden mussten, war dem zuständigen Architekten Roland Träger schnell klar. "Bei meiner ersten Besichtigung Anfang 2017 mit Joachim Schoeck war ich von dem angetroffenen alten Baumarkt mehr als geschockt - nicht geschoeckt, sondern geschockt", berichtete er humorvoll.

Doch inzwischen ist ein neuer und modernen Baufachmarkt entstanden, bei dem einiges bewegt wurde, wie der Architekt informierte: "Insgesamt haben wir eine Kubatur von über 20.000 Quadratmeter saniert und neu gebaut." So sei durch die Baufirma Hollerbach aus Hardheim eine neue Halle mit 1200 Quadratmetern Fläche sowie eine 750 Quadratmeter große überdachte Ladezone gebaut worden. Außerdem sei ein neues 1400 Quadratmeter großes Büro- und Ausstellungsgebäude mit einem großzügigen Eingangsbereich entstanden, dessen Dach mit Tageslicht durchlassenden Lichtkuppeln versehen wurde.

Besondere Herausforderung sei der Höhenunterschied von fast sieben Metern zwischen den beiden Straßen In der vorderen Wanne und der Friedrich-List-Straße gewesen - ein Problem, das der Landschaftsarchitekt Rainer Gehrig jedoch bestens gelöst habe. Außerdem sei durch die Firmen Tomac aus Buchen und Boos aus Pforzheim entlang der Straße In der vorderen Wanne eine Garten- und Landschaftsausstellung mit einer Fläche von 550 Quadratmetern erstellt worden.

Anschließend übergab der Architekt dem Standortleiter Michael Ruppert symbolisch einen Schlüssel zur offiziellen Eröffnung.

Die Festlichkeiten werden noch das ganz Wochenende andauern. Für alle interessierten privaten und gewerblichen Kunden gibt es eine große Baumesse mit vielen Vorführungen und Aktionen.