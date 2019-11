Buchen. (rüb) Wenige Wochen nach dem Baubeginn der ersten beiden Mehrfamilienhäuser in der Franz-Fertig-Straße in Buchen sind die Dimensionen des Großprojekts bereits gut erkennbar. Insgesamt plant die Hollerbach-Bau dort den Bau von vier dreistöckigen Mehrfamilienhäusern mit jeweils acht Wohnungen. Rund acht Millionen Euro wird das Hardheimer Unternehmen in die Schaffung von zentrumsnahem Wohnraum investieren. Die ersten der 32 Eigentumswohnungen sollen 2021 fertiggestellt sein. Das Areal gehörte früher der Franz Fertig Sitz- und Liegemöbelfabrik GmbH und wurde von der Firma Hollerbach erworben. Das 5000 Quadratmeter große Gelände wird in zwei Abschnitten bebaut. Pro Bauabschnitt werden zwei identische Wohngebäude errichtet.