Buchen. (tra) Wer nach schönen Geschenkartikeln, duftenden Kosmetikprodukten, Kräutertees oder Naturseifen sucht, kann sich nun auf dem Buchener Wochenmarkt entsprechend eindecken: Antje Wiegman aus Osterburken ist ab sofort mit ihrem Stand auf dem Markt vertreten und bietet Wellnessprodukte aus der Natur an.

"Ich stelle die Produkte in Handarbeit selbst her und sammle auch die Kräuter, die ich dafür benötige, größtenteils selbst", sagt Wiegman, die in Osterburken das Geschäft "Seelenheilanstalt - Produkte, die die Seele umarmen" betreibt. "Die Natur fasziniert mich einfach", bringt sie es auf den Punkt. Bei ihrer Arbeit hat sie sich unter anderem auf Naturseifen spezialisiert und sie bietet auch Seifenkurse an, in denen Interessierte die Seifenherstellung kennenlernen können. Auch Kräuterwanderungen führt sie durch.

An ihrem Stand nimmt sie sich für die Kunden Zeit und berät sie umfassend. "Mir gefällt es auf dem Buchener Wochenmarkt gut, und ich freue mich darüber, dass ich nun mit meinem Stand dabei bin", berichtet sie an ihrem ersten Markttag im Gespräch mit der RNZ.

Antje Wiegman wird jeden Mittwoch in Buchen sein, an Samstagen wird sie voraussichtlich nicht jede Woche dabei sein können, da sie auch auf weiteren Märkten vertreten ist.