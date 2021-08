Buchen. (ahn) Durchaus kurios ist die Antwort auf die Frage, warum die Fußgängerampel in der Schüttstraße am Joseph-Martin-Kraus-Brunnen nicht mehr funktioniert: Eine Nacktschnecke ist daran schuld. Die Schnecke "hat sich Zugang ins Innere der Ampelanlage verschafft und hat sich dort auf die Steuerplatine gesetzt", berichtet Joachim Mai von der Straßenmeisterei Buchen auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. "So etwas hatten wir auch noch nicht."

Durch die Feuchtigkeit sei es dann zu einem Kurzschluss gekommen. Als sich ein Techniker die Sache anschaute, wurde klar, dass die Steuerplatine schon ein beachtliches Alter erreicht hat und durch eine neue ersetzt werden muss. Diese sei bereits bestellt, allerdings gebe es auch hier – wie überall – coronabedingte Lieferschwierigkeiten.

Die Ampelanlage soll aber schnellstmöglich wieder instand gesetzt werden, so Joachim Mai. Zumal diese in der Nähe zum Burghardt-Gymnasium, zum Schulzentrum sowie zur Halle eine der wichtigsten Ampeln in Buchen sei.