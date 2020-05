Buchen. (rüb) Das Leben auf dem Land erfährt in diesen Zeiten besondere Wertschätzung: Ein eigener Garten, kurze Wege in die Natur und für die Kinder ausreichend Platz zum Toben an der frischen Luft, das alles sind Vorzüge, die angesichts der Einschränkungen durch die Coronakrise stärker in den Blick geraten. Da überrascht es nicht, dass die Nachfrage nach Bauplätzen in Buchen unverändert hoch ist. Wir haben uns bei der Stadt nach den freien Bauplätzen in der Kernstadt und den Stadtteilen erkundigt:

> Buchen: fünf freie Bauplätze, die derzeit alle reserviert sind (Baugebiet "Hühnerberg"). Derzeit werden rund 35 weitere Bauplätze am "Hühnerberg" erschlossen, von denen einer noch frei ist – alle anderen Grundstücke sind bereits reserviert.

> Hettingen: neun freie Bauplätze.

> Bödigheim: zwei freie Bauplätze, davon ist einer reserviert. Die Erweiterung des Baugebiets ist für Ende des Jahres vorgesehen.

> Eberstadt: zwei freie Bauplätze.

> Götzingen: fünf freie Bauplätze, davon sind aktuell drei reserviert.

> Hettigenbeuern: zwei freie Bauplätze.

> Stürzenhardt: ein freier Bauplatz.

> Unterneudorf: ein freier Bauplatz.

> Waldhausen: ein freier Bauplatz, der ist aktuell aber bereits reserviert.

Blick über Buchen auf das neue Buchener Baugebiet „Marienhöhe“. Die derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Flächen sollen ab 2021 stückweise erschlossen werden. Fotos: Rüdiger Busch

Zudem gibt es eine Vielzahl freier Bauplätze in Privatbesitz, von denen auch einige zum Verkauf stehen. Insgesamt sind es im Stadtgebiet rund 400 private Bauplätze (Stand: September 2019). Spitzenreiter ist natürlich die Kernstadt mit rund 125 freien Plätzen, dann folgen Hettingen (70) und Hainstadt (58).

Um der großen Nachfrage Rechnung zu tragen, wird die Stadt im kommenden Jahr das neue Baugebiet "Marienhöhe" erschließen. In einem ersten Bauabschnitt sollen etwa 180 Bauplätze geschaffen werden. Aktuell gibt es 229 Reservierungen, teilte die Stadt mit.

Derzeit erstellt ein Mosbacher Ingenieurbüro den aufwändigen Umweltbericht. Sowohl der artenschutzrechtliche als auch der grünordnerische Beitrag sind im Entwurf fertig gestellt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach Paragraf 3 Absatz 1 Baugesetzbuch wurde durchgeführt. Das Umlegungsverfahren läuft parallel. Erste Erschließungsmaßnahmen sollen Anfang 2021 beginnen, erste Baumaßnahmen privater Eigentümer seien dann 2022 denkbar.