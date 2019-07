Bäche sind zwar idyllisch, aber nach dem starken Gewitter mit heftigem Regen war mit der Morre nicht mehr zu spaßen. Dieses Zeltlager am Stürzenhardter Brückle musste in der Nacht geräumt werden. Fotos: Helga Schwab-Dörzenbach(2)/ DRK (1)

Buchen. (Wd/Sch) Ein heftiges Gewitter mit Starkregen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu zahlreichen Einsätzen der Hilfskräfte wie Feuerwehr und DRK geführt. Wie die Feuerwehr auf ihrer Homepage mitteilt,wurde sie zu 39 Einsätzen gerufen. Nachdem die Morre über die Ufer trat, musste gegen Mitternacht in Windeseile ein Zeltlager mit rund 70 Personen, primär Jungen zwischen 8 und 14 Jahren und ihre Betreuer, am sogenannten Stürzenhardter Brückle geräumt werden.

Die Feuerwehr Buchen wurde kurz nach 23 Uhr von der Leitstelle über verschiedene Einsätze in der Stadt informiert und rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Schon nach kurzer Zeit wurden die Abteilungen Bödigheim, Eberstadt, Hainstadt und Waldhausen nachalarmiert. Mit 64 Mann machten sich die Einsatzkräfte daran, 39 Einsätze abzuarbeiten. Die meisten Objekte lagen im Bereich Berliner Straße, Am Nahholzund in der Heinrich-Lauer-Straße. Neben der Räumung des Zeltplatzes musste auch eine Wohnung in der Walldürner Straße evakuiert werden. Weiter stand die Sport- und Spielhalle am Hallenbad unter Wasser.

Am Stürzenhardter Brückle liegt der Jugendzeltplatz direkt neben der Morre. Am Samstag um circa 23 Uhr wurden die 41 Kinder und Jugendlichen mit ihren elf Betreuern und Mitarbeitern an ihrem letzten Lagerabend vom Unwetter mit heftigem Starkregen überrascht. Der kleine Bach neben dem Zeltplatz wurde gewissermaßen zum reißenden Fluss und trat großflächig über die Ufer. Dabei erreichte das Wasser teilweise sogar die Zelte.

Helfer der DRK-Ortsvereine Buchen und Walldürn sowie die Feuerwehr evakuierten den Zeltplatz. Die Teilnehmer des Bündischen Jungscharzeltlagers des CVJM Westbund (aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen) übernachteten sicherheitshalber dann in der Buchener Kreissporthalle beim TÜV.

Gegen 24 Uhr wurden die ehrenamtlichen Helfer-vor-Ort des DRK Ortsvereins Buchen alarmiert, um das Jugendlager am Zeltplatz aufgrund akuter Überschwemmung zu evakuieren. Mit diversen Mannschaftssportwagen und Fahrzeugen des Ortsvereins und des Kreisverbandes wurden die Kinder und Jugendlichen aus ihren nassen Zelten in die trockene Notunterkunft gebracht. Als Unterbringungsmöglichkeit wurde, gemeinsam mit Bürgermeister Roland Burger und der Feuerwehr Buchen, die Kreissporthalle in Buchen ausgewählt.

Dort wurde von den Helfern des DRK Ortsvereins Buchen, gemeinsam mit dem Ortsverein Walldürn, eine Versorgungsstation mit warmen Getränken und Schlafmöglichkeiten eingerichtet und alle mit trockenen Decken versorgt. Den Evakuierten blieb teilweise nur die Kleidung am Leib übrig, das Gepäck musste vorerst am Zeltplatz zurückgelassen werden. DRK-Einsatzleiter Steffen Horvath berichtet von 51 betreuten Kindern.

Ebenso mussten zwei Buchener Familien mit Kleinkindern aus ihren privaten Wohnungen aufgrund Überschwemmung evakuiert werden und wurden ebenfalls untergebracht und betreut.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde dann wiederum die Lagerleitung bei der Beschaffung, Zubereitung und Verteilung des Frühstücks unterstützt. Gegen 14 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Kinder wurden von einem Reisebus abgeholt und die Halle wieder in den Ursprungszustand versetzt.

Am Morgen danach erinnert am Zeltplatz nur angeschwemmtes Gehölz und die „braune Brühe“ im Bach an das Unwetter und lässt erahnen, wie hoch die Morre wohl in den Nachtstunden war.

Die Jugendlichen hatten ohnehin geplant, am gestrigen Sonntag abzureisen. Sie packten ihre Habseligkeiten aus den Zelten zusammen und schauen sich auf dem Platz um, auf dem sie bis auf die aufregenden Stunden wunderschöne Ur-laubstage erlebten.

Als Notunterkunft für die Kinder und Betreuer des Zeltlagers sowie für zwei Familien mit Kindern aus Buchen diente die Kreissporthalle.