„Platz für Neues“: Das hat sich wohl auch der Müllsünder gedacht, der an diesem Altkleidercontainer in der Hollergasse ein Kinderbettchen entsorgt hat. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Sie sind und bleiben ein Dauerärgernis: illegale Müllablagerungen in Buchen. Dieser Tage machte uns eine Leserin auf einen neuen Fall aufmerksam: Ein Kinderbettchen wurde einfach am Altkleidercontainer in der Hollergasse abgestellt. "Platz für Neues", steht auf dem Container. Das hat der unbekannte Besitzer des Bettchens wohl zu wörtlich genommen und einfach sein altes Möbelstück dort entsorgt.

Die Fahrt zur Deponie "Sansenhecken" hat sich die Person damit gespart. Stattdessen müssen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs nun – wie immer in diesen Fällen – die sachgerechte Entsorgung des Mülls übernehmen. Die Kosten trägt die Allgemeinheit.

"Die Müllproblematik ist weiterhin vorhanden und hat sich nicht verbessert. Wir müssen teilweise mehrmals wöchentlich illegale Müllablagerungen entfernen", sagt Marcus Wörner vom Fachdienst Bauhof. Sowohl an den Altglascontainerplätzen als auch in Wald- und Wiesengrundstücken oder an Rastplätzen müssten Ablagerungen eingesammelt und zur Entsorgung an die Deponie gefahren werden.