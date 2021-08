Buchen. (pol/mün) Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Arbeiter des Heizkraftwerks Buchen eine in Flammen stehende Halle auf der Deponie Sansenhecken. Auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft war ein Müllberg in einer Halle in Brand geraten. Bei der Halle handelt es sich um einen überdachten Lagerplatz ohne Seitenwände.

Wegen der Rauch- und Geruchsentwicklung wurde eine Warnmeldung für diesen Bereich herausgegeben. Der Brand war gegen 7.30 Uhr gelöscht.

Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen entstand lediglich ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Aber das Dach der Halle ist noch nicht überprüft.

Die Feuerwehr war mit 48 Mann vor Ort. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht, heißt es vonseiten der Polizei.