Buchen. (rüb) Zwei Tage später als gewohnt, aber genauso erleichtert und voller Vorfreude auf sechseinhalb Wochen ohne Wecker, Stundenplan und Hausaufgaben starteten am Freitag knapp 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg in die Sommerferien. Weshalb der letzte Schultag diesmal kein Mittwoch war, erklärt das Kultusministerium mit dem Wunsch, den Ferienzeitraum aller Bundesländer etwas zu vergrößern, damit sich die Nachfrage nach touristischen Angeboten besser verteilt.

Der erste Schultag nach den Ferien ist deshalb kein Montag, sondern der Mittwoch, 11. September. Im kommenden Jahr ist der erste Ferientag aber wieder ein Donnerstag. Das ist den Schülern jetzt erst einmal komplett egal. Vor ihnen liegen die schönsten Wochen des Jahres. Entsprechend freudestrahlend stürmten sie vielerorts aus der Schule, wie auf unserem Foto die 3. Klasse der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen. Kurz verabschiedeten sich die Schüler von ihrem Klassenlehrer Mathias Müller und von Schulleiter Harald Ockenfels, und dann gab es kein Halten mehr…