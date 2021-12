An der Feuerwache wurden am Montag die ersten Lollitests für die Buchener Kindergärten ausgegeben. Das Foto zeigt Beigeordneten Benjamin Laber und die Initiatorin, Elternbeiratsvorsitzende Melanie Haag vom Kindergarten St. Elisabeth in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Wer schon einmal an (s)einem Kindergartenkind einen Corona-Schnelltest durchgeführt hat, der weiß: Weder Spucktests noch Nasenabstriche sind für kleine Kinder die Ideallösung. Darauf hat die Stadt Buchen nun reagiert und auf Elternwunsch 8000 Lollitests besorgt. Diese wurden am Montag an die Kindergärten im Stadtgebiet verteilt, von wo aus sie an die Eltern weitergeben werden. Wenn sich das neue Verfahren bewährt, dann wird die Stadt weitere anschaffen, sagte Beigeordneter Benjamin Laber im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Mit der möglichen Einführung von Lollitests an den Buchener Schulen hat das Ganze übrigens nichts zu tun: Dabei geht es um sogenannte PCR-Pooltests, die in der Schule durchzuführen sind. Die Lollitests für die Kindergartenkinder sind dagegen für zuhause gedacht.

Aufgrund eigener familiärer Erfahrung und durch die Rückmeldung zahlreicher Eltern und Kindergartenleiterinnen weiß Laber, dass Spuck- und Nasentests in der Praxis nicht so gut funktionieren, wie in der Theorie vielleicht erhofft. So bekommen kleinere Kinder oftmals zu wenig Speichel für einen Spucktest zusammen. Nasentests werden dagegen von vielen als unangenehm empfunden. Während erwachsene und größere Kinder die Prozedur über sich ergehen lassen, zucken die Kleinen häufig zurück und verweigern dann das nächste Mal – aufgrund der negativen Erfahrung – den Test ganz. Bei den Lollitests lutschen die Kinder einfach an einem Wattestäbchen, was für sie deutlich angenehmer ist.

Der fünfjährige Vincent Haag (rechts) und sein kleiner Bruder Toni (zwei) haben die Lollitests schon fleißig in Gebrauch. Foto: privat

Das weiß auch Melanie Haag, die neben einem Schulkind auch zwei Söhne im Kindergarten St. Elisabeth hat und dort Vorsitzende des Elternbeirats ist. Sie wurde von anderen Müttern angesprochen, ob es nicht eine Alternative zu den Tests im Kindergarten gibt. Da sie selbst privat Lollitests verwendet, mit denen ihre Kinder deutlich besser als mit den Nasentests zurechtkommen, ging sie mit ihrer Idee auf die Stadt zu.

"Ich bin begeistert, wie schnell und unbürokratisch mein Vorschlag von der Stadtverwaltung aufgegriffen und nun auch umgesetzt wurde", freut sich die Geschäftsfrau und Mutter. Benjamin Laber reicht das Kompliment gleich weiter an die zuständige Fachdienstleiterin Anne Rottermann. Auch ihrem Engagement sei es zu verdanken, dass die Stadt nun 8000 Tests zum günstigen Stückpreis von 2,16 Euro beschaffen konnte. Damit sind die Lollitests nur unwesentlich teurer als die Nasentests (ca. 1,60 bis 1,70 Euro).

Sollte sich ihr Einsatz bewähren, könnten sie für die Eltern, die Lollitests bevorzugen, zur Dauerlösung werden. Aus Gründen der Gleichbehandlung wäre es dann denkbar, dass die Eltern den Differenzbetrag selbst bezahlen.

Die 8000 Tests, die für die Pilotphase zur Verfügung stehen, reichen mindestens für einen Monat – wenn alle Eltern das Angebot annehmen und bei drei Tests in der Woche. "Wenn der Test für Kinder und Eltern einfacher ist, dann sind auch die Ergebnisse aussagekräftiger und damit besser", ist sich Melanie Haag sicher. Und darum geht es ja, wie Benjamin Laber abschließend betont: "Wir bieten die Tests ja nicht zum Selbstzweck an, sondern um die Sicherheit zu erhöhen und die Ausbreitung der Infektionen zu stoppen."