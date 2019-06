Buchen. (tra) Vor etwa viereinhalb Jahren beschloss der Buchener Gemeinderat, einen Mehrgenerationentreff einzurichten, der vor drei Jahren als Provisorium in der Vorstadtstraße eröffnet wurde. Da der Treff von den Menschen in Buchen und Umgebung gut angenommen wird, entschied man sich, einen großen Schritt nach vorne zu gehen: Der Treff zieht Ende Juni in das neue Domizil in der Hollergasse 14, das sich direkt an der "Alla hopp!"-Anlage befindet, um. Das Haus, das von der Stadt Buchen gekauft und umgebaut wurde (die RNZ berichtete), ist fast fertiggestellt.

Beim Betreten des neuen Mehrgenerationenhauses fühlt man sich sofort wohl: Große Fenster sorgen für jede Menge Tageslicht und hellgrüne Elemente lassen das Haus noch freundlicher wirken. Das lichtdurchflutete Gebäude ist zudem komplett barrierefrei.

Die Eingangstür kann bequem per Knopfdruck geöffnet werden und alle Räume sind so weiträumig, dass man sich problemlos mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl durch das Mehrgenerationenhaus bewegen kann.

Den Eingangsbereich teilt sich das Mehrgenerationenhaus mit dem Pflegestützpunkt des Landratsamts, der bereits seine Arbeit aufgenommen hat und sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet. Dort sind auch behindertengerechte Sanitäranlagen.

Im Erdgeschoss befindet sich zudem der große Mehrzweckraum des Generationenhauses, in den demnächst auch eine kleine Teeküche eingebaut wird. "Eine größere Küche kommt in den ersten Stock, sodass auch Kochveranstaltungen durchgeführt werden können", sagt Simone Schölch von der Stadt Buchen beim Rundgang. Sie ist seitens der Stadt gemeinsam mit Helga Schwab-Dörzenbach für das Mehrgenerationenhaus zuständig. Auch Koordinatorin Ingrid Scheuerer ist nach dem Umzug wieder an Bord, wird mehrere Stunden pro Woche vor Ort sein und im Gebäude ihr Büro haben.

Im ersten Stock wird es einen weiteren Mehrzweckraum geben, zudem ist ein Raum für Kleinkindbetreuung angedacht. Auch Sanitäranlagen sind im ersten Stock, der mit dem Aufzug erreicht werden kann, vorhanden.

"Nach dem Umzug in das neue Domizil soll der Treff weiter wachsen. Alle, die sich einbringen wollen, sind willkommen. Es sollen noch mehr Veranstaltungen angeboten werden und noch mehr Besucher kommen", sagt Schölch.

Die Besucher sollen sich auch bei der Gestaltung der Räume einbringen: Das Haus wird seitens der Stadt bewusst nicht komplett eingerichtet, so dass es noch Gestaltungsspielraum gibt und weitere Ideen umgesetzt werden können. "Auch hinsichtlich der Gestaltung des Gartens sollen sich die Besucher engagieren", so Schölch. Auch Bürgermeister Roland Burger freut sich auf den neuen Treff: "Wir sind gespannt, wie sich unser offenes Haus weiter entwickelt, welche Aktivitäten und Begegnungen das Haus künftig mit Leben erfüllen. Fest steht: Alle sind willkommen!"

Info: Wer das Haus kennenlernen möchte, kann dies beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 17 Uhr tun. Wegen des Umzugs müssen vom 26. Juni bis 13. Juli die meisten Angebote entfallen.