Buchen. (jasch) Meist bereitet es keine Freude, Kilometer "draufzufahren". Anders verhält es sich bei umweltfreundlichen, kostenlosen und dem Wohlbefinden zuträglichen Kilometern. So dachte auch der Katholische Frauenbund Buchen bei ihrer Aktion "Steig um aufs Fahrrad", die im Juli stattfand. Die Bilanz: Fahrradfahrer fuhren 10.143 Kilometer und sparten dadurch 1,6 Tonnen Kohlendioxid ein.

Aber wie können noch mehr Fahrradfahrer gewonnen werden, wenn Radwege nur partiell angelegt sind? "Viele weichen noch auf die Straße aus", weiß der passionierte Radfahrer Horst Berger aus eigener Erfahrung. Aber dies soll nach Meinung von Berger und des Gemeinderats der Vergangenheit angehören.

Berger wurde vom Frauenbund, ebenso wie Schulleiter Wolfgang Kögel, Bürgermeister Roland Burger und Beigeordnete Benjamin Laber, zur Unterstützung der Frauenbund-Aktion im Vorfeld um ein Statement gebeten. Darin teilten Burger und Laber mit, dass der Gemeinderat an einem Radverkehrskonzept arbeite.

Im Sinne der Bürgerbeteiligung entwickelte auch Horst Berger eine Radnetz-Version für Buchen. Diese Version stellte er Bürgermeister Roland Burger und dem städtischen Bauamt vor.

Im Mai beriet das Gremium über mögliche Maßnahmen. Zwischenzeitlich stellte das vom Gemeinderat beauftragte Ingenieurbüro Dreikant ein Maßnahmenpaket zusammen, das in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am 28. Juni festgelegt wurde. Das Maßnahmenpaket gliedert sich unter anderem in "kurzfristige Maßnahmen" (Markierung/Beschilderung), "mittelfristige Maßnahmen" (Umbaumaßnahmen) sowie "längerfristige Maßnahmen" (Straßenausbau, Umgestaltungen).

Eines der Vorhaben betrifft den gemischten Geh- und Radweg in der Dekan-Blatz-Straße. Der Weg soll durch die Unterführung verlängert werden, vorbei an der Abt-Bessel-Straße und dem Unteren Hainstadter Weg und am Radweg "In der Hainsterbach" anschließen.

"Grundsätzlich bin ich froh, dass die Stadt das Thema mit einem Konzept angeht", sagt Berger dazu, wies aber auf eine altbekannte Gefahr hin, die dadurch nicht behoben sei: Die Vorfahrtsregelung für Fahrradfahrer an diesen Stellen übersehen Pkw-Fahrer meist. So wie es an der Josef-Martin-Kraus-Straße oder Am Ring oberhalb des Kreisels leider allzu oft der Fall sei, so Berger. Außerdem seien die gemischten Wege oftmals durch Fußgänger oder parkende Fahrzeuge blockiert und schlecht einsehbar.

"Mein Wunsch, den ich in öffentlichen Gemeinderatssitzungen und in Gesprächen mit dem Bauamt eingebracht habe, ist, dass man die Schwächen der Verkehrsteilnehmer in der Verkehrsentwicklung berücksichtigt und baulich umsetzt", unterstreicht Berger. Dies könne mit einer Aufpflasterung oder Poller an vulnerablen Stellen erreicht werden. Oder mit ganz neu geplanten Fahrradwegen. Eine solche Offensive könne, so Berger, Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer bieten: "Wenn ich einen Abschnitt nur für Fahrradfahrer definiere, gewinne ich woanders mehr Platz für Kfz-Fahrer."

Berger fordert "mehr Mut, den großen Wurf zu machen" und Verständnis sowohl für Pkw- als auch für Fahrradfahrer. Kritisch merkte er an: "Ich finde es etwas schade, dass nur ein Konzept im Gemeinderat zur Abstimmung kam."

Derzeit prüfte das Ingenieurbüro Dreikant das Radkonzept der Gemeinde auf Fördermittelerhalt, teilte Günter Müller vom städtischen Bauamt mit. "Es gibt die Landeszuschüsse. Für den Radwegeausbau hat das Bundesverkehrsministerium außerdem ein Milliardenpaket bereitgestellt. Jetzt wäre die Gelegenheit, ein zukunftsweisendes Radnetz umzusetzen", meint Berger.

Insbesondere das interaktive Programm "Radschulwegplaner", welches Bestandteil der Radstrategie Baden-Württemberg ist, könne von Eltern, Lehrern und Schüler genutzt werden, appelliert Horst Berger. Die Ergebnisse könnten in die Planungen der Kommune einfließen.

Günter Müller teilte der RNZ mit, dass man bereits die ganze Stadt Buchen und ihre Anbindung betrachte. Man habe ein "richtig großes Konzept für Buchen vor", kündigte Müller an.

Das Thema Radwege stand auch in jüngsten Ortschaftsratssitzungen in Hainstadt auf der Tagesordnung: Radler, die z. B. vom Radweg "In der Au" kommend die Ziegeleistraße queren wollen, tun dies bisher an unübersichtlicher Stelle mit dem Verkehr der Ziegeleistraße im Rücken. Der Bereich an der Mehrzweckhalle ist durch Lkw-Verkehr relativ hoch frequentiert. In der nun gefunden Lösung wird ein Radweganschluss auf gleicher Höhe des schon bestehenden Radwegs hinter dem Bolzplatz an der Mehrzweckhalle hindurchgeführt. Diese Lösung ist beschlossene Sache. "Ich denke, das ist eine gefällige Lösung. So hat man einen besseren Überblick", zeigte sich Ortsvorsteherin Regina Schüßler mit dem gefundenen Kompromiss zufrieden.

Aber dies ist nur ein Teil der anstehenden baulichen Veränderungen in Hainstadt. Der Kreuzungsbereich der Talstraße/Buchener Straße soll ebenfalls "entschärft" werden, sodass Fahrradfahrer leichter auf den Radweg des ausgeschilderten Radnetzes gelangen, der parallel zum Untereren Hainstadter Weg verläuft. Außerdem werden beide Radwege zusammengeführt, sodass ein direkter Anschluss über die Hainsterbach gewährleistet ist. "Wir wissen im Endeffekt nicht, wie die neue Radwegeführung genutzt wird. Wir können aber nicht für jeden Radler einen extra Weg bauen", so Ortsvorsteherin Regina Schüßler.

Die Bemühungen seitens der Gemeinde lassen auf ein gutes Radnetz hoffen. Und vielleicht auch auf eines, wie es sich viele Fahrradpendler wie Horst Berger – und in naher Zukunft potenzielle Fahrradfahrer und Schulkinder aus dem Baugebiet der "Marienhöhe" wünschen würden.