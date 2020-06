Buchen. (rüb) Aus vielen kleinen ist ein großes Kunstwerk geworden: Die Malaktion zum 100-jährigen Bestehen des FC Viktoria Hettingen ist über Pfingsten auf große Resonanz gestoßen. Auch wenn das Jubiläumsfest abgesagt werden musste, herrschte durch die Malaktion auf dem Festplatz reger Betrieb – natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Gleich zum Start am Samstagvormittag waren einige Familien vor Ort und bemalten die ersten Felder. Und bereits am Pfingstmontag um 10 Uhr war nur noch eines der 100 Felder frei. "Es war immer was los auf dem Festplatz, teilweise sind Familien täglich vorbeigekommen, um sich die neuen Bilder anzuschauen", berichtet Manuel Dittrich vom FC-Vorstand, der sich zugleich bei allen Teilnehmern bedankt und versichert; "Unser Geburtstagskind hat sich sehr über die Kunstwerke und Glückwünsche gefreut!"