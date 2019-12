Im Beisein ihrer Kolleginnen und VSZ-Geschäftsführerin Susanne Kumler (4. v. r.) wurde Margareta Steiner (4. v. l.) in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Foto: Andreas Hanel

Buchen. (ahn) "Ich bin keine Person der großen Worte, sondern der großen Taten", sagte Margareta Steiner bei ihrer Verabschiedung am Freitag. Nach 42 Jahren im Dienst der RNZ-Tochterfirma VSZ (Vertrieb-Service-Zustellung von Druck-Erzeugnissen GmbH) geht die treue Seele nun in den wohlverdienten Ruhestand.

Dass Steiner mit ihrer Selbsteinschätzung den Nagel auf den Kopf trifft und gerne und ohne zu zögern anpackt, bestätigte Sigrid Schmidt, die Leiterin der Buchener Geschäftsstelle, mit einer Anekdote: "Schon bei ihrer Vorstellung sagte Margarete, dass sie fleißig sein will." Und diesen Worten ließ Steiner als "Mädchen für alles" Taten folgen. "Du bist immer eingesprungen, egal was war. Man musste einfach nur fragen", lobte Schmidt. Steiner sei 42 Jahre lang stets bereit gewesen zum Wohle der RNZ – egal ob im Büro oder auf der Straße beim Austragen von Zeitungen.

Als Dank und Würdigung für dieses Engagement überreichte ihr Schmidt ein Präsent.

Fritz Weidenfeld, der in der letzten Woche als Redaktionsleiter ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet wurde, ließ es sich nicht nehmen, an seine alte Wirkungsstätte zurückzukommen, um Steiner persönlich seine besten Wünsche mit auf den Weg zu geben.

"Es war eine sehr gute Zeit", sagte Weidenfeld und hob besonders den guten menschlichen Umgang hervor. Außerdem zollte er Respekt vor der großen Arbeit, täglich die Zeitung an den Mann zu bringen. Mit einem Blumenstrauß als Präsent wünschte er Steiner: "Alles Gute für dich und für deine Familie, viel Gesundheit und viel Zeit für dich."

Susanne Kumler, Geschäftsführerin der VSZ, brachte aus Heidelberg die Grüße der Herausgeberin Inge Höltzcke mit und hob das lange Wirken Steiners hervor: "42 Jahre in einer Firma gibt es heute kaum mehr und ist ein Gütesiegel." Steiner sei nicht nur für die Verwaltung der Zusteller zuständig gewesen, sondern habe auch selbst die Zeitung ausgetragen, wenn etwa ein Träger krank gewesen sei. Für diesen Einsatz und das außerordentliche Engagement, das "in der Geschäftsstelle in Buchen insgesamt über die Maßen vorhanden ist", dankte Kumler und überreichte ein Geschenk.

"Rückblickend nach 42 Jahren muss ich sagen, dass es eine turbulente Zeit war," sagte Margareta Steiner. "Aber wir haben unser Ziel, die Zeitung an den Mann zu bringen, immer vor Augen gehabt. Deshalb möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die mich auf meinem Weg begleitet haben."

Nun werde sie ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, wobei sie hoffentlich gesund bleibe. Gesundheit und Glück wünschte sie auch all ihren Kolleginnen, die Steiner diese Wünsche ebenfalls mit auf den Weg in den Ruhestand gaben.