Buchen. (pol/mare) Ein morscher Ast wurde einem 65-Jährigen am Mittwochnachmittag zum Verhängnis. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 15 Uhr wollte der Mann demnach in der Nähe eines Ferienhofs in Bödigheim Birnen von einem Baum pflücken. Dabei brach ein morscher Ast und er stürzte drei bis vier Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.