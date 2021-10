Von Joachim Casel

Buchen. "Da sind wir wieder" lautet das Motto der Badischen Landesbühne (BLB) für die soeben begonnene Spielzeit. Ja, sie sind wieder da – und das ist auch gut so, denn ohne die Landesbühne wäre die Kultur in unserer Region ein gehöriges Stück ärmer. Zum Comeback hat man sich eine viel gelesene literarische Vorlage herausgesucht.

Heinrich Manns Roman "Professor Unrat", bereits im Jahr 1905 entstanden, ist ein zeitloser Klassiker, der alles hat, was das kulturelle Herz höher schlagen lässt: Feuer, Witz, vielschichtige Figuren, eine wendungsreiche Handlung und mitreißende Musik.

An erster Stelle freilich sollen bei der gut besuchten Aufführung am Dienstag in der Buchener Stadthalle die Darsteller genannt werden. Die Akteure sprühten nur so vor Spielfreude und zeigten im Ensemble eine perfekte Mimik und Gestik. Da hatten die Besucher reichlich Gelegenheit, sich im Applaus zu üben, der die letzten Monate coronabedingt zwangsläufig wenig in Gebrauch war.

Aber gleich rein ins Geschehen: Schauplatz eins zeigt ein altbacken wirkendes Klassenzimmer eines Gymnasiums. Hier führt Professor Raat, der von seinen Schülern hinter vorgehaltener Hand als "Professor Unrat" verunglimpft wird, ein eisernes Regiment. Tyrannenhaft striezt er seine Schüler. Insbesondere Schüler Lohmann ist für den Professor das Sinnbild allen Übels. Der moderne junge Mann ist in Raats Augen ein Revolutionär, der die Obrigkeit und die alten Werte infrage stellt.

Der kleinkarierte Anzug des Professors gibt dabei sehr bildhaft Zeugnis über sein überschaubares Weltbild. Die große Liebe des Lehrers gilt Schillers "Jungfrau von Orleans". Aus dem Drama zitiert der Professor mit Inbrunst, nicht ahnend, dass er schon bald einer "Dame" begegnen wird, die so gar nichts Jungfräuliches an sich hat. Da ist guter Ra(a)t teuer für den erzkonservativen Moralisten.

Bei Schauplatz zwei fühlt man sich unwillkürlich an den Hit der Spider Murphy Gang aus den 80er Jahren erinnert; "Skandal im Sperrbezirk – Skandal um Rosi". Der lasterhafte Sperrbezirk ist in diesem Fall die verruchte Bar "Der blaue Engel", wo Freizügigkeit und Erotik unverblümt zur Schau gestellt werden. Dies insbesondere in Form der koketten Tänzerin Rosa (dieses Mal nicht Rosi).

Sie betört ihr ausnahmslos männliches Publikum in schwarzen Netzstrümpfen, hochhackigen Schuhen und einem Schlitz im Kleid, der einfach zu lang ist, um beim Beobachter Gleichmut zu bewahren. Wenn Rosa ihre zumeist frivolen Lieder intoniert, fliegen ihr die Herzen im Minutentakt entgegen. Besonders die Pennälerherzen, denn im "Blauen Engel" verkehrt vor allem die junge intellektuelle Oberschicht der Stadt.

Um dem Verfall der Sitten massiv entgegenzuwirken, sieht sich Professor Raat gefordert, diesen Sündenbabel – trotz seines ausgeprägten Widerwillens – aufzusuchen, weil "in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat". Für Raat steht fest: Das Etablissement muss weg!

Der Professor begibt sich folglich in die Höhle des Löwen. Doch anders als gedacht, kommt er nicht dazu, seinem Unmut über das verwerfliche Tun Luft zu machen – nein, weit gefehlt: Raat verfängt sich im erotischen Netz der Tänzerin und nennt sie schon bald die "Angebetete". Rosa findet die Avancen des älteren Herren amüsant und spielt mit ihm. Als sie vorgibt, dass sie auf reifere Herren steht, ist es um den Professor geschehen.

Er verabschiedet sich von seinen Idealen, schmeißt sein Weltbild kurzerhand über den Haufen und ist bereit, allen Widerständen zum Trotz, um seine Angebetete zu kämpfen, wenngleich seine Intelligenz längst erkannt hat, dass dies eine "amour fou" (= verrückte Liebe) ist, die keine Zukunft haben kann. Für seine Femme fatale gibt Raat alles, auch wenn sich der Abgrund längst riesengroß vor ihm auftut.

Die Schauspieler setzen diese Liebe über alle Konventionen hinweg trefflich in Szene. Vor allem Elena Weber sticht heraus. Als "blauer Engel" versprüht sie im blauen Samtkleid und schwarzen Netzstrümpfen geballte Erotik. Und auch ihre Stimme ist wunderbar.

Wenn sie das Lied "Ich bin die fesche Lola" singt, wird Marlene Dietrich lebendig. René Laier durchlebt als Professor Unrat mehrere Wechselbäder der Gefühle und setzt diese nachhaltig in Szene. Auch die Schüler (Tobias Strobel, Martin Behlert und Fabian Jung) überzeugen und leisten ihren Beitrag zu einem gelungenen Ganzen. Eine Anmerkung noch zu Stefan Holm.

Er hatte dieses Mal zwar nur eine kleine Rolle, aber diese belegt neuerlich: Egal ob in Lumpen oder Frack, Vollblutmime Holm gibt einfach in jedem Outfit eine prima Figur ab. Einziger Makel des rundum gelungenen Theaterabends war das Schlussdrittel. Hier geht der mitreißende Schwung ein wenig verloren.

Es ergeben sich ungewollte Längen, weil die Darstellung von Doppelmoral, Schwermut und Niedergang einfach zu viel Zeit benötigen. Hier wäre weniger mehr gewesen! Entschädigt wird man aber schnell durch ein finale furioso, das noch einmal alles bietet: Leidenschaft, Aufklärung, Bestürzung, eine ungeahnte Schwangerschaft und ein verblüffendes happy end.

So macht Landesbühne Spaß!