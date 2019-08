Buchen. (RNZ) Wie in jedem Jahr werden die Künstler aus der Region rund um Buchen anlässlich des Schützenmarktes einen Einblick in ihr Schaffen geben. Neu in diesem Jahr ist der Ort: Statt im Wimpinasaal werden die Künstler ihre Werke im Foyer der Stadthalle zeigen. Die Sprecherin der Buchenener Künstler, Christine Böhrer, die schon seit 22 Jahren die Ausstellung organisiert, freut sich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Künstler teilnehmen.

Durch die 37. Kunstausstellung wird das Foyer der Stadthalle zu einer Plattform der Kreativität. Das breit gefächerte Spektrum bietet einen Treffpunkt sowohl für anspruchsvolle Kunstliebhaber als auch für Hobbykünstler, die sich hier Anregungen holen wollen. Das Geheimnis des Erfolgs der Ausstellung besteht darin, sich in jedem Jahr neu zu finden, neu zu gestalten, mit neuen Künstlern und neuen Ideen, aber auch mit alten, bisher dabei gewesenen Künstlern, welche immer wieder auch mit neuen Ideen überraschen.

Alle Kunsthandwerke sind selbst hergestellt und gefertigt. Es zählt vor allem die Originalität.

Ausgestellt werden Holzarbeiten, Keramik für innen und außen, Tierbilder, Kreatives aus Stoff und Filz, Metallarbeiten, Schmuckunikate aus Gold und Silber mit Perlen und Edelsteinen, moderne Acrylbilder, Weißstickerei, dekorative Wohnideen, Gehäkeltes, Liköre, Schnitzarbeiten, Floristik, Korbflechten, Spinnvorführungen, Blumenbilder, Ölmalerei, Holzskulpturen, Kohlearbeiten, Ideen aus Kupfer, Kinderbekleidung aus dem Odenwald, Äpfel und Gemüse aus eigenem Anbau, Betonarbeiten, Tiffany, Buchener Ansichten, Tierfiguren aus Stein und Stahl, Eingemachtes und mehr.

Die Kunstausstellung im Foyer der Stadthalle mit dem zusätzlichen Angebot von Kaffee und Kuchen ist von 31. August bis 8. September von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Montag bis Mittwoch ist geschlossen. Sonntags ist bereits ab 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und die Stadthalle ist barrierefrei zugänglich.