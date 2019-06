Buchen. (tra) Das Wetter hat gestern in Deutschland Geschichte geschrieben: Um 14.50 Uhr wurden im brandenburgischen Coschem 38,6 Grad gemessen. Somit wurde der Rekord von 1947 gebrochen, als es am 27. und 28. Juni im Bühlertal in Baden-Württemberg 38,5 Grad heiß wurde. 38 Grad wurden in Buchen zwar nicht erreicht, aber das Thermometer kletterte nachmittags dennoch auf beachtliche 33 Grad. Keine Wolke war am Himmel zu sehen, und somit war klar, dass sich gestern viele auf den Weg ins Buchener Waldschwimmbad machten, um den heißesten Junitag seit 1947 im Wasser zu verbringen.

Von der Gluthitze, die durch trockene Wüstenluft aus der Sahara ausgelöst wurde, profitierten natürlich auch die Eisdielen. "Bei dieser Hitze bestellen die Leute vor allem Fruchteis", erzählt Meluccia Faulisi von der Eisdiele "Riviera". Auch die neuste Kreation des Teams kommt sehr gut bei den Gästen an: "Wir bieten dieses Jahr mit unserer Sorte ,Pink Grapefruit‘ zum ersten Mal ein veganes Eis an", sagt Meluccia Faulisi. Insgesamt kann man bei "Riviera" aus 27 Sorten wählen. Das Eiscafé, das nächstes Jahr seinen 30. Geburtstag feiert, ist täglich geöffnet. "Wir sind mit dem Besuch zufrieden", berichtet die Inhaberin. "An heißen Tagen ist unsere Terrasse, die wir dieses Jahr übrigens neu gestaltet haben, auch abends immer voll. Oft ist es so, dass die Leute nach dem Schwimmbad direkt zu uns kommen, um nach dem Baden noch Eis zu essen."

Nun sollen die Temperaturen laut Wetterbericht zunächst etwas fallen, bevor es dann am Samstag mit der nächsten Hitzewelle weitergehen soll...