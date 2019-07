Buchen. (rnz) Am Freitagabend wurde starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Josef-Martin-Kraus-Straße in Buchen gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle und letztendlich gelöscht werden. Das Mehrfamilienhaus musste komplett geräumt werden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandherd lag im Küchenbereich.

Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe mindestens im fünfstelligen Bereich anzusiedeln sein. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur ersten Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr aus Buchen war mit 33 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr war vor Ort. Vom DRK war der Leitende Notarzt Dr. med. Harald Genzwürker, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und Mitarbeiter aus Buchen und Walldürn im Einsatz. Das Polizeirevier Buchen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.