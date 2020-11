Von Tabea Laier

Buchen. "An alle Hirten: Ihr sitzt im Kreis um das Feuer und schaut ganz gebannt zu den Engeln rüber", ruft Anne Brünner, Mitglied des evangelischen Kirchengemeinderates, durch den Garten der evangelischen Kirche. Acht Kinder in Hirtenkostümen sitzen im Kreis auf der Wiese und blicken zu ebenso vielen kleinen Engeln. Nun sollen sie sich nicht mehr bewegen – und schon ist das erste Foto im Kasten. Die nächsten Anweisungen folgen, und die Kinder begeben sich auf den Weg zu Krippe. Dort knien sie sich vor Maria, Joseph und dem Jesuskind nieder. Wieder stillhalten – und schon ist die nächste Szene fotografiert.

Ein bisschen anders laufen die Proben für das Krippenspiel der evangelischen Kirche in diesem Jahr ab, denn statt Proben mit Text und Bewegung werden die Szenen dieses Jahr fotografiert. Eigentlich steht das Krippenspiel der evangelischen Kirche am Heiligen Abend seit vielen Jahren fest auf dem Plan, und auch für viele Familien gehört es zu Weihnachten einfach dazu.

Doch dieses Jahr ist einiges anders, so ist auch das Weihnachtsfest von den ungewöhnlichen Maßnahmen der Corona-Pandemie nicht ausgenommen. Aufgrund der Hygienemaßnahmen kann das Krippenspiel deshalb nicht wie gewohnt aufgeführt werden. Damit dieser für viele so wichtige Bestandteil des Familiengottesdienstes aber nicht ganz ausfallen muss, haben sich die Gemeindediakonin Johanna Moelter-Reich und der evangelische Kirchengemeinderat eine Alternative überlegt: In diesem Jahr wird das Krippenspiel als Fotobuch inszeniert.

Mit großer Begeisterung posierten die Kinder für das Krippenspiel. Foto: Tabea Laier

Die Weihnachtsgeschichte ist dabei in viele Szenen aufgeteilt, die dann jeweils an verschiedenen Orten rund um die Kirche fotografiert werden. Dafür gibt es sieben Termine im November und Dezember. So müssen nicht immer alle Kinder gleichzeitig da sein, und die Kontakte können reduziert werden. Auch der Abstand zwischen den Kindern kann so im Vergleich zu einem richtigen Krippenspiel eingehalten werden, und die Masken werden erst abgenommen, wenn jeder auf Position ist.

Die Idee, aus dem Krippenspiel eine Bildergeschichte zu machen, hat das Team schnell entwickelt: "Uns war klar, dass wir an Weihnachten gerne auch wieder etwas für die Kinder anbieten wollen. Wir wollen Weihnachten auf keinen Fall ins Wasser fallen lassen", erklärt Johanna Moelter-Reich. Schließlich wurde ein Elternabend durchgeführt, der sehr gut angenommen wurde. Rund 20 Kinder sind inzwischen Teil des Projekts. Moelter-Reich freut sich besonders über das Engagement der Mithelfenden. "Ich finde es sehr schön, dass trotz dieser Umstände ein so großes Team an Ehrenamtlichen dabei ist", betont sie. Das zeige ihr vor allem auch, dass das Projekt auch anderen am Herzen liegt. "Wir nutzen hier wirklich alle Ressourcen, jeder gibt alles", freut sich die Diakonin.

Auch Anna-Lena Elancev, die gerade ein FSJ bei der evangelischen Kirchengemeinde absolviert, ist Teil des Teams um das Fotobuch. Sie selbst hat bereits in vergangenen Jahren im Krippenspiel mitgespielt. Der große Unterschied zwischen diesem und den vergangenen Jahren sei vor allem, dass die Texte nicht auswendig gelernt werden müssen, was die Arbeit für die Kinder erleichtere. Auch sie freut sich über die große Resonanz. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Kinder mitmachen wollen. Nach der heutigen Probe habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass alles klappt", sagt sie.

Johanna Moelter-Reich sieht beide Seiten der alternativen Form des Krippenspiels. "Dieses Jahr gibt es eben andere Schwierigkeiten. Man kann zwar Szenen wiederholen, wenn sie schiefgegangen sind, aber dafür muss vergleichsweise alles schneller gehen", erklärt sie. Auf der einen Seite fehle ihr das Spontane und Lebendige, das bei einem richtigen Krippenspiel oft entstehe. Andererseits findet sie aber auch die Kreativität, etwas Neues zu entwickeln, schön.

Bei den Kindern ist die Begeisterung groß, egal ob es nun ein richtiges Krippenspiel oder ein Fotobuch ist. Die siebenjährige Frieda Schwingel, die gleich zwei Rollen übernimmt und auch schon im letzten Jahr mitgespielt hat, meint zum Beispiel: "Es ist zwar schon anders, aber ich finde beides gut." Die einstimmige Meinung der Kinder ist, dass ihnen diese erste Probe gefallen hat. Am schönsten finden sie die Szene, in der die Hirten das Jesuskind in der Krippe besuchen.

Am Ende wird jedes Kind das fertige Fotobuch mit nach Hause bekommen. Doch auch die Gemeinde profitiert von diesem Alternativ-Krippenspiel: Im Familiengottesdienst an Heiligabend sollen die Fotos an die Wand projiziert werden und so das Krippenspiel ersetzen. Dafür sprechen die Kinder vorher extra den Text für die Weihnachtsgeschichte ein, der dann zu den Bildern abgespielt wird.