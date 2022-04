Buchen. (pm) Beim Kreisverkehr in der Bödigheimer Straße – Abzweig Dr.-Konrad-Adenauer-Straße (beim Amtsgericht) – wird der Straßenbelag instandgesetzt. Deshalb ist ab Montag, 25. April, bis voraussichtlich 30. April eine Sperrung des Kreisels erforderlich. Entsprechende Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer werden ausgeschildert. Während der Bauphase können die Bushaltestellen "Am Stadion", "F-X-Schmerbeck-Straße", "Morrebrücke", "Evangelische Kirche" und "Am kleinen Roth" nicht bedient werden. Ausgewichen wird auf die Ersatzhaltestellen "Eberstadter Straße", "Schulzentrum" oder "Bahnhof".

Die Baustelle an diesem stark befahrenen Kreisel hat vermutlich große Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr in Buchen. Die Verkehrsteilnehmer und Busfahrgäste werden um Verständnis gebeten. Eine Durchführung während der Ferien war nicht möglich.