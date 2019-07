Berlin/Buchen. (red) Der beständige Einsatz des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig für den ländlichen Raum zeigt erneut Erfolg. Wie Gesundheitsminister Jens Spahn ihm mitteilte, wird der Krankenhausstandort Buchen ab nächstem Jahr mit zusätzlich 400.000 Euro jährlich gefördert. Die Klinik ist damit bundesweit eines von 120 Krankenhäusern in dünn besiedelten Regionen, die eine solche Förderung erhalten. Mit den Bundesgeldern wird eine bessere Versorgung in ländlichen Regionen unterstützt.

"Einer der wichtigsten Bausteine in der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum ist die medizinische Nahversorgung. Rein wirtschaftlich betrachtet ist eine solche aber oft nicht rentabel. Hier musste unbürokratisch, konkret und wirksam nachgebessert werden.", so Alois Gerig.

Dafür stellen die Krankenkassen 50 Millionen Euro im Jahr zusätzlich zur Verfügung. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der GKV-Spitzenverband und der Verband der Privaten Krankenversicherung haben sich nun auf eine Liste der Krankenhäuser verständigt, die die Förderung erstmals ab kommendem Jahr erhalten können. Die Liste der betreffenden Krankenhäuser wird jährlich aktualisiert.

"Diese Pauschale ist ein guter Anfang, auch wenn das Defizit in der Krankenhausfinanzierung damit nicht gedeckt werden kann. Zudem setze ich mich weiterhin dafür ein, dass auch die Krankenhäuser in Mosbach und Hardheim ebenfalls eine bessere Förderung erhalten", sagte der Abgeordnete.

Landrat Dr. Achim Brötel erklärt in Zusammenhang mit der Förderung des Bundes: "Das ist eine hervorragende Nachricht, über die wir uns wirklich sehr freuen. Der pauschale Sicherstellungszuschlag für den Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken ist ein wichtiges Signal, das auch die Krankenkassen erkannt haben, wie unverzichtbar regionale Krankenhäuser als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind. Nach unseren Informationen ist Buchen sogar das einzige Krankenhaus in ganz Baden-Württemberg, das in den Genuss dieser Finanzhilfe kommt. Dafür sind wir allen, die an dieser Entscheidung mitgewirkt haben, deshalb ausgesprochen dankbar."

Gleichwohl könne das aber nur ein erster Schritt sein. Was man dauerhaft brauche, sei jetzt endlich eine verlässliche Finanzierungsstruktur, die kleinen Häusern im ländlichen Raum das Überleben tatsächlich auch nachhaltig sichere. Das gelte in gleicher Weise für den Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken und das kleine kommunale Belegkrankenhaus in Hardheim.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: "Ein Krankenhaus vor Ort ist für viele Bürger ein Stück Heimat. Es gibt ihnen Geborgenheit und Sicherheit. Gerade in gesundheitlichen Notlagen braucht es eine schnell erreichbare Versorgung vor Ort. Daher werden Krankenhäuser in ländlichen Regionen, zu denen es in erreichbarer Nähe keine Alternative gibt, künftig pauschal mit 400.000 Euro im Jahr bezuschusst. Das ist unbürokratische, konkrete und wirksame Hilfe für den ländlichen Raum."

Die Krankenhäuser müssen die Voraussetzungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) für einen Sicherstellungszuschlag erfüllen (unter anderem Bevölkerungsdichte unter 100 Einwohner) sowie eine Fachabteilung für Innere Medizin, Chirurgie oder Geburtshilfe vorhalten.

Um die zusätzliche Förderung zu erhalten, müssen die Krankenhäuser, anders als beim Sicherstellungszuschlag, kein Defizit nachweisen.