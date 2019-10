Hainstadt. (ahn) "Überragend", "Sehr gut gelaufen" - das waren die Reaktionen von Wolfdieter Hieke, musikalischer Leiter von "Prime Session", und Manfred Schwing von "Blackout Eventmanagement" am Samstagabend. Diese hatten zusammen mit Katja Steimer von der Cocktailbar "Barhamas" wieder einmal - inzwischen zum dritten Mal - einen stimmungsvollen Abend mit guter Musik auf die Beine gestellt - und das verbunden mit einem guten Zweck. Nutznießer waren die Schüler bzw. der Elternbeirat der Grundschule Hainstadt, in deren Sporthalle das Benefizkonzert stattfand.

Und die kleinen Schüler dürften den Abend wohl nicht so schnell vergessen: Nicht nur, weil sie künftig von den Spendengeldern profitieren werden, sondern vor allem, weil sie am Samstagabend große Bühnenluft schnuppern durften. Über 30 Kinder der Grundschule standen nämlich zusammen mit den Profimusikern von "Prime Session" auf der Bühne und sangen vor knapp 500 Zuschauern den Song "Chöre" von Mark Forster. Die zehnjährige Anna-Marie, Tochter von Wolfdieter Hieke, gab dabei am Schlagzeug den Takt vor. Dass sie die musikalischen Gene ihres Vaters geerbt hat, konnte man nicht nur sehen, sondern auch hören - das Nachwuchstalent spielt gerade mal seit einem Jahr Schlagzeug.

Das war allerdings nicht der einzige emotionale Höhepunkt des Abends. Denn derer gab es viele bei der musikalischen Reise durch die verschiedenen Genres, auf die "Prime Session" das begeisterte Publikum mitnahm: Für die eher härteren Songs rockte Jochen Fischer die Bühne. Mit ebenso großer Präsenz und Energie zeigte die Halbamerikanerin Stephanie Crutchfield, dass es nicht von ungefähr kommt, dass sie bereits mit Udo Lindenbergs "Panikorchester" auf Tour war.

Dass sie dem Publikum ordentlich einheizen kann, zeigte ebenfalls ein Neuling bei "Prime Session", nämlich die "Queen of Funk and Soul", Amy Sue, die ebenso wie Buddy Faber brillierte.

Zu guter Letzt griff auch Wolfdieter Hieke zum Mikrofon und sang zusammen mit Stephanie Crutchfield eine stimmungsvolle Ballade.

In der Band, deren Profimusiker - dem Konzept von "Prime Session" entsprechend - wieder einmal ohne zuvor geprobt zu haben ihr Können zeigten, spielten unter anderem Musikgrößen wie Bene Neuner (Percussion) und Nico Schliemann (Gitarre) von der Band "Glasperlenspiel".

Doch der Abend hatte nicht nur musikalisch großen Unterhaltungswert zu bieten: Denn in den Pausen gab es etwa die Verlosung von Freikarten für das nächste "Prime Session"-Konzert am 2. November bei der Schließung des "Barhamas". Die drei glücklichen Gewinner wurden aus allen ausgewählt, die zuvor einen Obolus in die aufgestellte Spendenbox für die Hainstadter Grundschule gelegt hatten. Ein Gewinner war Tobias Blank vom Hussenverleih Buchen, der mit seiner Firma das Benefizevent unterstützte. Er versteigerte seine Freikarte in einer spontanen Auktion weiter, wobei der Höchstbietende aus dem Publikum die Karte für 120 Euro erhielt. Blank legte den gleichen Betrag nochmals dazu, sodass 240 Euro zusätzlich im Spendentopf landeten.

Großzügig zeigte sich auch Hainstadts neue Ortsvorsteherin Regina Schüßler, die im Namen der Verwaltung die Miete für die Halle übernahm, wofür ihr Hieke auf der Bühne dankte.

Unterstützung gab es auch von einigen Firmen, die man gewinnen konnte, da "sie erkannt haben, dass wir etwas bewegen", wie Manfred Schwing erklärte. So galt sein Dank neben dem oben erwähnten Hussenverleih Buchen den Firmen "AE Eventsolution, "FB-Eventservice", Sota-Studios und Getränke Löhr. Ebenso bedankten sich die Veranstalter bei den Motorradfreunden Hainstadt für deren tatkräftige Unterstützung.

Auch das Publikum zeigte seine Unterstützung durch begeisterten Applaus und Worte des Lobes, die viele nach dem Konzert artikulierten.

Allerdings habe es auch Stimmen im Vorfeld gegeben, die nicht gewillt waren, die Eintrittspreise zu zahlen, wie Manfred Schwing sagte. Erklärend fügte er hinzu: "Klar, die Eintrittspreise sind relativ hoch. Aber Qualität hat ihren Preis. Und wir können die Musiker nicht umsonst spielen lassen, denn sonst würden sie 365 Tage im Jahr nur Benefizkonzerte spielen und würden von der Hand in den Mund leben. Außerdem muss das Personal für den Abend bezahlt werden und Dinge wie Gema, Versicherung, Sicherheit oder Verpflegung. Das Material und die ganze Organisation stellen wir kostenlos zur Verfügung. Jeder Cent, der über die anfallenden Kosten hinausgeht, wird gespendet. Das Problem ist aber auch, dass wir eine Firma sind und kein Verein, das bedeutet, dass wir die Spende mit 47 Prozent versteuern müssen."

Dass es jedoch auch viele Unterstützer gibt, zeigt die Tatsache, "dass wir in der letzten Wochen 150 bis 200 Tickets mehr verkaufen hätten können", wie Schwing verrät. Und auch Hieke ist überzeugt: "Alles in allem ist es eine gute Sache. Die Leute wollen das weiter mittragen. Das ist natürlich auch für uns Motivation weiterzumachen".

Und die ersten Überlegungen für das nächste Benefizkonzert gibt es bereits. Was genau zu erwarten ist, wollen die Organisatoren noch nicht verraten, doch "es wird groß und im Freien", sagte Manfred Schwing. Man darf also gespannt sein.