Denis Schneider, Jason Klein und Marvin Grimm (von links) kämpfen am 19. März in der Hainstadter Mehrzweckhalle um Titel. Trainer und Veranstalter des Schaukampftags ist Eugen Lorenz, hier mit seiner Tochter. Foto: Martin Bernhard

Buchen-Hainstadt. (mb) Die Fäuste mit den Boxhandschuhen erhoben, entschlossene Blicke und das große Ziel immer vor Augen: Drei Kämpfer der Kampfsportschule "Fighter’s Corner" aus Hainstadt wollen bei der "Night of the Fighters" am 19. März in der Hainstadter Mehrzweckhalle Welt-, Europa- oder Deutscher Meister werden. Insgesamt werden an diesem Tag rund 60 Teilnehmer nach Hainstadt kommen.

Der 28-jährige Marvin Grimm aus Buchen wird gegen den in Fulda lebenden Russen Dimitri Mehanikov um den Weltmeistertitel in der Klasse "Pro-Amateur" kämpfen. "Mehanikov hat zur Vorbereitung auf diesen Kampf extra zwei Wochen Urlaub genommen", berichtet Eugen Lorenz, Trainer und Eigentümer von "Fighter’s Corner". "Er trainiert bei einem berühmten Trainer in Holland." Doch Eugen Lorenz und Marvin Grimm ist nicht bange. Grimm trainiert täglich, fährt mit seinen Kollegen Jason Klein und Denis Schneider regelmäßig nach Sinsheim und Heilbronn, um gegen Sparringspartner zu kickboxen. Außerdem betreiben der Sportler und sein Trainer Videostudium. "Ich kenne die Stärken und Schwächen der Gegner", gibt sich Lorenz zuversichtlich. "Ich habe meine speziellen Quellen und Informanten."

Für den Deutschen Meister Jason Klein geht es an jenem Samstag um den ersten internationalen Titel. Der 18-Jährige wird gegen den Polen Jason Sakraschinsky aus St. Ingbert antreten, der vom Weltmeister Dennis Bauer trainiert wird. "Macht euch auf einen heißen Kampf gefasst", kündigt Lorenz an. "Beide wollen den EM-Titel."

Der 17-jährige Denis Schneider aus Walldürn will sich den Deutschen-Meister-Titel in der Klasse der Junioren unter 18 Jahren holen. Er wird gegen Kerim Yerligul aus Siegen antreten. Für Denis wird dies der erste große Kampf werden. Eugen Lorenz schätzt an ihm besonders seine hervorragende Kampftechnik.

Der Kampftag "Night of the Fighters" wird am 19. März in der Hainstadter Mehrzweckhalle schon eine Stunde früher beginnen: Bereits ab 13 Uhr werden Kinder und Jugendliche gegeneinander antreten. "Der jüngste Teilnehmer ist sechs Jahre alt mit einem Kampfgewicht von 24 Kilo", sagt Eugen Lorenz. Bisher sind im Vorprogramm 25 Kämpfe geplant.

Das Hauptprogramm soll um 18 Uhr mit 21 Kämpfen starten. Neben den drei Titelaspiranten von "Fighter’s Corner" werden zwei weitere Kämpfe um die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus Heidelberg, München oder Stuttgart, sondern auch aus Polen, der Schweiz und Bosnien.

Für Veranstalter Eugen Lorenz hat die heiße Phase bei der Organisation begonnen. 500 Zuschauer darf er in die Halle lassen. Diese müssen, egal ob geimpft oder genesen, einen negativen Schnelltest vorweisen. Diesen kann man sich am Veranstaltungstag bei der nahegelegenen Teststation bei der Firma Braas besorgen. Lorenz hat sogenannte VIP-Tische an Firmen und Sponsoren vergeben. Für diese wird ein Partyservice vor Ort ein Vier-Gänge-Menü zubereiten.

Eugen Lorenz, der im sibirischen Omsk geboren wurde und im Alter von 17 Jahren in Mannheim begonnen hatte, Kampfsport zu betreiben, betreibt den Club "Fighter’s Corner". Vor einem Jahr bezog er Räume in der Bürgermeister-Keller-Straße 1 in Hainstadt. Dort richtete er einen großen Übungsraum mit einem kleinen Kampfring, Fitnessraum sowie Dusch- und Umkleideräumen ein. Inzwischen trainieren dort rund 160 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, nicht nur aus Buchen, sondern auch aus den Räumen Wertheim, Miltenberg und Heilbronn.

Info: Karten für den 19. März in der Hainstadter Mehrzweckhalle erhält man bei Eugen Lorenz unter Tel. 0160/96681828.