Die Alla Hopp-Anlage in Buchen. Foto: Alla Hopp

Buchen. (pol/mare) Einmal mehr ist eine "Alla Hopp"-Anlage ins Visier von Vandalen geraten. Die Polizei sucht nach den Jugendlichen, die eine Toilette beschädigt haben.

Geschehen ist das Ganze am Samstagabend. Dort bemerkten Passanten Rauch aus der Behindertentoilette. Davor hatten Zeugen beobachtet, wie drei junge Mädchen aus der Toilette rannten. Sie hatten offenbar Papiertücher in einem Metallmülleimer in Brand gesteckt. Die Zeugen löschten die Flammen sofort danach.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Eine der mutmaßlichen Täterinnen wurde bereits festgestellt.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06281/9040 bei der Polizei melden.