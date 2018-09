Buchen. (tra) Ein "offenes Haus der Begegnung" soll der neue Mehrgenerationentreff in der Hollergasse 14 werden. Anfang September wurde nun damit begonnen, das ehemalige Wohnhaus, das 1970 errichtet wurde, entsprechend umzubauen.

Während beim Freiwilligentag bereits der Garten des künftigen Treffs hergerichtet wurde, der sich auf der Rückseite des Hauses befindet, werden auf der Vorderseite (Richtung Hollergasse) zurzeit Erdarbeiten durchgeführt.

"Momentan wird das Gelände für die Errichtung des zweigeschossigen Erweiterungsbaus vorbereitet", erläutert Architekt Christian Wolfram auf Anfrage der RNZ. Zudem wurde ein alter Öltank ausgebaut, und im Erdgeschoss des bestehenden Gebäudes werden tragende Wände entfernt und neue Träger eingezogen. "So wird Platz für den Gemeinschaftsraum geschaffen", sagt Wolfram.

Die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten werden von der Baufirma Felch und Scheuermann aus Buchen ausgeführt. Sobald die Erarbeiten abgeschlossen sind, soll das Fundament für den Anbau gelegt werden. In diesem Neubau sollen unter anderem sanitäre Anlagen untergebracht werden.

Das Gebäude in der Hollergasse bietet eine große Chance für die Weiterentwicklung des seit 2016 bestehenden Generationentreffs, der in der Vorstadtstraße sein vorläufiges Domizil hat. Sobald das Gebäude in der Hollergasse fertiggestellt ist, wird umgezogen. Das wird voraussichtlich Mitte bis Ende 2019 sein.

Die Baufirma Felch und Scheuermann ist zurzeit am Treff tätig. Foto: Radan

Bis dahin werden die ehemaligen Wohnräume zu flexibel nutzbaren Versammlungs-, Beratungs- und Büroräumen umgebaut. "Im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss werden die offenen Treffs wie Kaffeetreff und Spieletreff stattfinden", sagt Koordinatorin Helga Schwab-Dörzenbach.

Zudem wird es im Erdgeschoss ein Büro und einen Empfangsbereich mit Foyer geben. "Im Obergeschoss werden ein zweiter, kleinerer Gruppenraum, eine Küche und ein Beratungszimmer eingerichtet", berichtet Schwab-Dörzenbach.

Großen Wert legen die Planer auch auf Barrierefreiheit: Es wird eine behindertengerechte Toilette geben, auch ein Aufzug wird installiert, damit Besucher, die nicht gut zu Fuß sind, bequem in das obere Geschoss gelangen können.

Helga Schwab-Dörzenbach freut sich auf den Umzug in die Hollergasse: "Wir sind mit dem Gebäude in der Vorstadtstraße sehr zufrieden, aber in der Hollergasse gibt es einfach mehr Raum für die verschiedenen Aktivitäten, die im Treff angeboten werden."

Sie ergänzt: "Auch der Garten wird eine tolle Sache. So kann man im Sommer nach draußen gehen, was in der Vorstadtstraße nicht möglich ist."

In das neue Mehrgenerationenhaus in der Hollergasse investiert die Stadt Buchen rund 600.000 Euro. Im Gebäude wird auch der Pflegestützpunkt des Landkreises untergebracht.

Speziell geschulte Mitarbeiter werden dort Pflegebedürftige und deren Angehörige unabhängig und kostenfrei beraten. Der Pflegestützpunkt soll bereits vor dem Einzug des Generationentreffs eröffnet werden.